Za osječko-baranjske poljoprivrednike ove godine potpore u vrijednosti 3,27 milijuna kuna: Uvedene neke nove mjere, prednost imaju mladi i ekološki uzgajivači

Osječko-baranjska županija objavila je jučer (utorak) javne pozive za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Riječ je o 13 mjera potpora ukupne vrijednosti 3,27 milijuna kuna, a javni pozivi su otvoreni do utroška sredstava, najkasnije do 15. studenoga 2022. godine (osim javnog poziva za manifestacije koji je otvoren do 1. prosinca 2022. godine). Javni pozivi sadrže podatke o namjeni i visini moguće potpore, uvjetima za podnošenje zahtjeva, potrebnoj dokumentaciji, načinu, mjestu i roku podnošenja zahtjeva i načinu objave odluke o dodjeli potpore.

Tim povodom danas (srijeda) župan Ivan Anušić i pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Silva Wendling na konferenciji za medije predstavili su Program mjera potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije i Javni poziv za dodjelu potpora te pozvali potencijalne korisnike da se jave i iskoriste ova bespovratna financijska sredstva Osječko-baranjske županije.

– Tijekom protekle godine dodijelili smo potpore u vrijednosti od 2,1 milijuna kuna. Radi se o prvoj velikoj potpori poljoprivrednicima kojima je Osječko-baranjska županija izravno pomogla u realizaciji njihovih projekata i važnih aktivnosti u njihovu radu. Županija će nastaviti podupirati poljoprivrednu proizvodnju, prije svega izgradnjom sustava navodnjavanja, Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće i spomenutim potporama te ćemo već ove godine povećati iznose za dodjelu na 3,27 milijuna kuna kroz 13 mjera. U protekle četiri godine izdvojili smo više od 15 milijuna kuna za poljoprivredu, pri čemu je potpore koristilo 1.111 korisnika. Smatram da smo time uspjeli oživjeti poljoprivredu kao jednu od ključnih gospodarskih grana na području naše županije koja će, uvjeren sam, u budućnosti generirati nova radna mjesta i daljnji napredak ovog kraja – kazao je župan Ivan Anušić.

Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Silva Wendling naglasila je kako je Skupština OBŽ prošle godine donijela novi program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

– I ovaj program potpora je usklađen s uredbama Europske komisije o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednom sektoru i potporama male vrijednosti nepoljoprivrednim sektorima. Imamo 13 mjera koje su malo drugačije od onih u prethodnom programskom razdoblju. Prednost smo dali mladim poljoprivrednicima i onima koji se bave ekološkom proizvodnjom, a njima se intenzitet potpora povećava za određeni postotni poen kao i maksimalni iznos koji mogu dobiti. Uveli smo i nekoliko novih mjera, a i podatak da smo u proteklom razdoblju podijelili 15,32 milijuna kuna potpora govori da su naše mjere prihvatljive. Također, imamo i potporu za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva jer smo svjesni da onog trenutka kad se osoba upiše u upisnik postaje obveznik plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Uz to, veliki trošak je bio trošak klanja stoke prilikom prodaje kupcima te smo u suradnji s poljoprivrednicima kreirali potporu koja bi im predstavljala olakšanje u tom segmentu. Naglašavam da smo prošle godine povećali iznose potpora za preradu i iznose koji su vezani za kvalitetu jer nam planirana sredstva nisu bila dostatna. To znači da naši poljoprivrednici sve više ulažu u preradu i svjesni su da stvaranjem proizvoda s dodanom vrijednošću stvaraju dodatne prihode. Naši poljoprivrednici su uključeni i u sustave ekološke proizvodnje koji podrazumijevaju osiguranje različitih certifikata i analiza za dokazivanje sljedivosti proizvodnje – zaključila je pročelnica Silva Wendling.

(www.icv.hr, tj)