1. HRL U-14 REGIJA 2 1234 Virovitici četiri, a Pitomači dva boda u utakmicama četvrtog kola

Jučer (nedjelja) su u dvorani Tehničke škole odigrane utakmice 4. kola 1. HRL za rukometašice do 12 godina. Na ovom ‘mini turniru’ uz domaće rukometašice i Pitomaču nastupile su i rukometašice Garešnice, dok su Bjelovarčanke dodijelile utakmice svojim protivnicama.

U dvoboj protiv Garešnice ‘lavice’ su ušle serijom 4:0, no gošće su do 12. minute preokrenule rezultat u svoju korist (6:5). Golovima Darme Rončević i Korine Velić Virovitičanke su prvo poluvrijeme privele kraju rezultatom 14:11, dok su u drugom dijelu povečavale svoju prednost do konačnih 31:23. Najefikasnije u redovima 1234 Virovitice bile su Rončević i Velić s devet pogodaka.

1234 Virovitica: Ela Hajmaši, Lorena Ariana Volenik, Dora Orban, Meri Oštrić 2, Darma Rončević 9, Lana Majdak, Evelin Grubić 3, Korina Velić 9, Klara Pokupić 1, Ema Drljić 1, Matija Brozović, Una Velić 4, Elena Glavica 2, trenerica: Maja Grdić.

Garešničanke su bile izuzetno dominantne u utakmici protiv Pitomače, a njihova je prednost već do kraja poluvremena iznosila +15 (22:7). Nastavak utakmice nije donio velikih promjena, tako da su rukometašice Garešnice upisale uvjerljivu pobjedu rezultatom 33:15. Nina Domović bila je najefikasnija igračica Pitomače s četiri zgoditka.

Pitomača: Vanessa Matosović Sabljić, Jana Živko, Sara Tržić 3, Nina Sučić 3, Nina Domović 4, Tonka Grgačić 3, Helena Jakšić, Ema Antoljak, Lana Živko, Lorena Slaviček, Ema Ivanic, Helena Blaga 2, treneri: Sanja Šandrovčan i Danijel Petković.

‘Lavice’ su zauzele drugo mjesto na tablici nakon 10 odigranih susreta čime su se plasirale na Završnicu, dok je Pitomača sezonu završila na posljednjem mjestu s dva osvojena boda.

(www.icv.hr, mra)