4. LIGA BJ-KC-VT Dino Milinović s četiri i Nikola Plavšić s dva pogotka ‘torpedirali’ Ferdinandovčane

Nogometaši Pitomače na svom su travnjaku u susretu 17. kola 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica ostvarili jednu od najvećih ovosezonskih pobjeda. S čak šest pogodaka ‘ispratili’ su momčad Ferdinandovca.

Nakon početnog remija u Čazmi (0:0), pa domaće pobjede protiv predavačkog Dinama (2:0) i još jednog remija na gostovanju u Suhopolju (1:1), Presečanovi igrači prikazali su odličnu predstavu pred svojim navijačima i s visokih 6:0 ‘slomili’ Ferdinandovčane s kojima su prošle sezone vodili veliku bitku. Očito visoka pobjeda u jesenskom dijelu sezone koju su Pitomačani ostvarili u Ferdinandovcu (5:1), nije bila puka slučajnost.

Proradio je u ovom susretu najbolji topnik jesenskog dijela prvenstva, Dino Milinović, koji je mrežu vratara Stjepana Peršića pogodio čak četiri puta (10′, 20′, 45′ i 71′). Dva pogotka, u 17. i 36. minuti upisao je i Nikola Plavšić.

Pitomača je tako na najbolji mogući način iskoristila pauzu vodećeg Tehničara iz Cvetkovca i visokom se pobjedom približila lideru na tri boda zaostatka, naravno, s utakmicom više. U idućem kolu Pitomačani će na noge Graničaru u Legrad, dok će Cvetkovčani na jedno od najtežih gostovanja u ligi, ono u Grubišnom Polju kod četvrtoplasirane Bilogore.

Dino Milinović i Slaven Hlišć do ovog su kola bili izjednačeni na vrhu liste strijelaca, a sada se napadač Pitomače ponovno odvojio i s četiri nova pogotka zasjeo na prvo mjesto.

-Tekma je bila vrhunska, od prvog do posljednjeg igrača na terenu, borili smo se, kontrolirali cijeli susret i zabili sve što nas nije htjelo u posljednjim utakmicama. Kad tad se moralo otvoriti i to se dogodilo baš protiv Ferdinandovca, prezadovoljni smo s tri boda i što smo ponovno na tri boda zaostatka do lidera. Zadovoljan sam napokon i svojom igrom, nadam se da ću nastaviti istim ritmom u idućim susretima – rekao nam je Milinović.

Nakon trzavica i slabe predstave u županijskom derbiju na stadionu Park proteklog vikenda, domaći strateg Ivan Presečan ponovno je imao razloga za veselje.

-Dečki su zaista zaslužili ovako visoku pobjedu. Trenirali su odlično cijeli tjedan i to im se vratilo na najbolji mogući način. Šest pogodaka, odlična predstava, mislim da razloga za veliko zadovoljstvo imaju i naši vjerni navijači – zaključio je trener Presečan.

Pitomača – Ferdinandovac 6:0

Igrač utakmice: Dino Milinović

