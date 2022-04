Donosimo vremensku prognozu za vikend: Evo hoćete li moći roštiljati na otvorenom

Nakon kišnog perioda, danas i sutra očekuje nas suho i stabilno vrijeme. Sunčanih razdoblja neće manjkati. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 7°C do 10°C. Najviše dnevne od 18°C do 21°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih i sjeveroistočnih smjerova.

Tijekom nedjelje očekujemo postupno gomilanje oblaka. Sredinom dana, te osobito tijekom poslijepodneva, će se povećavati mogućnost za lokalne nestabilnosti u vidu pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom, mjestimice i izraženijih. Temperature zraka bez promjene.

Svi koji planirate Praznik rada provesti na otvorenom, roštilj, ali i druženje na otvorenom obavite do sredine ranog poslijepodneva.

U tjednu pred nama očekujemo nastavak proljetnog pomnjivog i nestabilnog vremenskog perioda. Veća vjerojatnost za nestabilnost će postojati u drugom dijelu tjedna, osobito u dane vikenda kada je velika vjerojatnost za formiranje jedne „visinske ciklone“.

Temperature zraka bez znatnije promjene. Jutarnje oko 10°C, najviše dnevne do 23°C. Vjetar slab do umjeren istočnih i sjevernih smjerova.

(www.icv.hr, kp)