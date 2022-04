FOTO Marko Mataija zablistao u Podgorju, ‘hattrickom’ i odličnim slobodnjakom donio Zdenčanima prvu gostujuću pobjedu u proljetnom dijelu sezone

U susretu 19. kola 1. županijske nogometne lige, Sloga iz Zdenaca pobijedila je u Podgorju istoimenog domaćina 5:1. U devetoj minuti Danijel Ciglar koristi ‘poklon’ domaće obrane i dovodi Slogu u prednost od 1:0. Deset minuta kasnije Marko Mataija postiže drugi gostujući zgoditak.

U nastavku su gosti bilo nešto agilniji, dok se u domaćim redovima osjetio nedostatak agresivnosti u napadačkim akcijama. Ipak, u posljednjoj minuti prvog dijela Marino Grizelj koristi pogrešku gostujuće obrane i smanjuje prednost Sloge na 2:1.

Od početka drugog dijela momčad Podgorja krenula je otvorenije s ciljem da što prije poravna rezultat. Pitanje pobjednika riješeno je sredinom drugog dijela. U 66. Minuti Patrik Turković koristi još jednu pogrešku domaće obrane i postiže treći zgoditak za Slogu. Osam minuta kasnije, Mataija iz slobodnog udarca dvadesetak metara iskosa prebacuje domaći ‘živi zid’ za 4:1. U 81. minuti sudac Goran Loparac, nakon akcije u domaćem kaznenom prostoru, pokazao je na bijelu točku. Loptu uzima Mataija i svojim trećim zgoditkom dovodi Slogu u prednost od 5:1.

Dvije minute prije kraja Alen Đureš smanjuje gostujuću prednost na 5:2. U posljednjoj minuti Loparac je dosudio i drugi kazneni udarac za goste, međutim, Ivan Ugarković nije bio precizan, pogodio je okvir domaćih vrata.

Momčad Podgorja odigrala je puno bolje nego potekle dvije domaće utakmice, ali u proljetnom dijelu i dalje je bez osvojenog boda na svom travnjaku. Gosti iz Zdenaca su nakon poraza u Borovi, Rezovcu i Sopju, došli do prve proljetne gostujuće pobjede.

– Razočaran sam igrom svojih nogometaša. Napravili su previše početničkih pogrešaka, što su gosti iskoristili i na kraju došli do uvjerljive pobjede – rezigniran je bio trener Podgorja Vladimir Antunović.

U gostujućim redovima bili su zadovoljni pobjedom, ali svjesni da s jačim suparnicima moraju igrati puno bolje.

-Na kraju je pobjeda bila uvjerljiva, iako na terenu to nije izgledalo lako. Dečki su se dobro držali. S dva rana pogotka usmjerili smo utakmicu prema našoj pobjedi. Do idućeg kola i domaće utakmice s Mikleušom moramo se konsolidirati i na kraju doći do tri boda – rezimirao je trener – igrač Sloge Danijel Ciglar.

Podgorje – Sloga Zdenci 2:5

Igrač utakmice: Marko Mataija

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)