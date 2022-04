KINO SLATINA Ovog vikenda pogledajte “Zecko Koš i tajna Mrkog hrčka”, “Sjevernjak” i “Čudesne zvijeri: Dumbledoreove tajne”

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

ZECKO KOŠ I TAJNA MRKOG HRČKA – SINK

-animirani

Petak, 22.04. u 18:00

Subota, 23.04. u 18:00

Nedjelja, 24.04. u 18:00

Smješten u svijet bujne fantazije, film prati avanture Zecka Koša, mladog neobičnog superjunaka kojeg je posvojio kralj Peter, poznati pustolov. U želji da se uklopi i osjeća voljenim unatoč svojoj različitosti, Zecko Koš je opsjednut avanturama bez obzira na svoju nespretnost. Kada najveći zločinac Kraljevstva – njegov vlastiti ujak – pobjegne iz zatvora i zaprijeti da će svrgnuti njegovog oca, Zecko Koš kreće u epsku utrku kako bi ga zaustavio. Njegova potraga za Hrčkom tame postaje prava avantura kroz koju Zecko postupno uči otvoriti se drugima i pomiriti se sa svojom različitošću, zahvaljujući prijateljima koje bismo svi voljeli imati – kornjači Abe i tvoru Meg.

Cijena ulaznice: 20 kuna

SJEVERNJAK

-epski triler

Petak, 22.04. u 20:00

Hvaljeni redatelj Robert Eggers, poznat po filmovima The Witch (2015.) i The Lighthouse (2019.), predstavlja novi film Sjevernjak (The Northman), osvetnički triler sa zavidnom glumačkom postavom koja uključuje Alexandera Skarsgarda, Nicole Kidman i Ethana Hawkea, uz zvijezde Eggersovih prethodnih filmova – Willema Dafoea iz The Lighthouse i Anyu Taylor-Joy iz The Witch. U ovom filmom se pojavljuje i islandska pjevačica Björk, zajedno sa svojom kćeri Ísadórom Bjarkardóttir. Sjevernjak je priča koja prati vikinškog princa čiji je cilj osvetiti svog oca. Radnja se odvija na Islandu na prijelazu 9. i 10. stoljeća. Priča je prikazana kroz oči Amletha (Skarsgard) koji još kao dječak svjedoči ubojstvu svog oca, kralja Aurvandila (Ethan Hawke), koje je počinio njegov stric Fjolnir (Claes Bang). Nakon što mu zarobe majku, kraljicu Gudrun (Nicole Kidman), Amleth bježi iz rodne zemlje. Poput slomljene Arye Stark iz Igre prijestolja, koja svake večeri naglas čita popis ljudi kojima će se osvetiti, Amleth se zaklinje da će se osvetiti za sve što mu je u ranoj mladosti oduzeto. Scenarij je uz Eggersa pisao i islandski pjesnik Sjón koji je u nekoliko navrata surađivao s Björk kao tekstopisac njezinih pjesama, a zajedno s Lars von Trierom surađivao je na scenariju za film Dancer in the Dark (2000.) Srednjovjekovna skandinavska legenda na kojoj je priča bazirana poslužila je Shakespeareu kao inspiracija za slavnog Hamleta. Sam Eggers je izjavio kako je rad na filmu bila “daleko najteži i najambiciozniji pothvat kojeg sam se ikad primio.” Na novom filmu Eggers ponovo surađuje s direktorom fotografije Jarinom Blaschkeom te još jedan zajednički projekt pretvaraju u vizualni spektakl. S takvim adutima, od vizualne estetike do zvjezdane glumačke postave, ovaj vikinški triler bit će filmsko iskustvo za pamćenje.

Cijena ulaznice: 25 kuna

ČUDESNE ZVIJERI: DUMBLEDOREOVE TAJNE

-akcija, avantura

Petak, 22.04. u 19:00

Subota, 23.04. u 19:00

Nedjelja, 24.04. u 19:00

Profesor Albus Dumbledore shvaća da veliki mračni čarobnjak Gellert Grindelwald želi preuzeti kontrolu nad čarobnjačkim svijetom. Kako ga ne može sam zaustaviti, pomaže mu Newt Scamander, koji predvodi neustrašivu ekipu čarobnjaka uz pomoć jednog “bezjaka”. Na nevjerojatnoj misiji susrest će se stare i nove čudesne zvijeri od kojih je dio na Grindelwaldovoj strani. Dumbledore međutim zbog velikog rizika i opasnosti neće dugo ostati po strani.

Cijena ulaznice: 25 kuna

