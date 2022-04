Posjetili smo đurđenovačke tvrtke Rad i Vodorad: Racionalnim poslovanjem mještanima osiguravaju jedne od najnižih cijena usluga u Hrvatskoj

Općina Đurđenovac jedna je od rijetkih općina koja ima svoje komunalno poduzeće. Nekad su svi komunalni poslovi zajedno s vodoopskrbom i odvodnjom bili jedno poduzeće pod zajedničkim imenom “Rad”. Međutim 2014. godine je došao zakon po kojemu se vodoopskrba morala odvojiti od ostalih komunalnih djelatnosti pa se tako poduzeće podijelilo u dva, “Rad” koje pokriva komunalne djelatnosti i “Vodorad” koje pokriva poslove vodoopskrbe i odvodnje. Oba poduzeća su pod istim krovom na Trgu dr, Franje Tuđmana broj 6 u Đurđenovcu, u njima radi 26 vrijednih djelatnika različitih struka, na čelu s direktorom oba poduzeća Oliverom Abičićem.

Područje općine Đurđenovac pokriva 14 naselja, svako od njih ima uređen vodovod i kanalizaciju i ima svoje groblje. S obzirom da se radi o uistinu velikom području, posjetili smo sjedište ove dvije tvrtke u Đurđenovcu gdje nas je dočekao direktor Oliver Abičić koji nas je upoznao sa radom obje tvrtke.

– Komunalno poduzeće “Rad” ima zadaću pogrebnih djelatnosti, što znači održavanje groblja, sahranu i ispraćaj, a imamo i prodaju pogrebne opreme i prijevoz pokojnika. Osim toga obavljamo i odvoz otpada na deponiju i reciklažno dvorište u Đurđenovcu. Za sve to brine naših 18 djelatnika na terenu i pet djelatnika u administraciji – rekao nam je direktor Oliver Abičić koji nam je odmah pojasnio i sistem rada u obje tvrtke.

– Kada je došlo do podjele poduzeća na dvije zasebne tvrtke, odlukom Općine Đurđenovac utvrđeno je da zbog racionalizacije ne treba zapošljavati veći broj ljudi, nego postojeće ljudstvo preusmjeriti na obavljanje djelatnosti u obje tvrtke. Tako komunalno poduzeće “Rad” ima 18 djelatnika na terenu, a poduzeće “Vodorad” 3 djelatnika, s tim da 5 djelatnika u administraciji pola radnog vremena obavljaju poslove za tvrtku “Rad”, a drugu polovinu za tvrtku “Vodorad”. Iako se nekom ova racionalizacija može učiniti nejasnom, rezultati ovog poteza Općine Đurđenovac i nas polučili su odlične rezultate, posebno pogodne za mještane, jer cijena naših komunalnih usluga i vodopskrbe je jedna od najnižih u Hrvatskoj – ističe Abičić te dodaje da bi u slučaju da su morali zaposliti još djelatnika, cijene usluga porasle.

– To bi dodatno opteretilo budžet naših mještana, a pošto znamo da se bez komunalnih usluga i vode ne može, onda znamo što bi to za njih značilo. Takva situacija će garantirano ostati sve do onog trenutka kada se ne formira najavljena fuzija, odnosno spoj vodovoda na sustav Đakovo-Našice. Upravo zbog povezivanja vodopsrbe u veće cjeline došlo je i do odvajanja komunalnih djelatnosti u manjim samoodrživim poduzećima poput našeg u Đurđenovcu. Kada dođe do spajanja s najavljenom vodoopskrbnom mrežom, nećemo više moći sami određivati cijene i vjerojatno će biti više. Prvobitno je rečeno da bi do toga moglo doći u kolovozu ove godine i mi smo stoga već pripremili svu potrebnu dokumentaciju, no nagovjest je da bi se najavljena fuzija mogla odužiti pa ćemo duže moći trajati s našim nižim cijenama vode odnosno 11,32 kuna po kubiku, no kako rekoh, ako do toga dođe ranije mi smo spremni – rekao nam je direktor Abičić te nas potom odveo do njihovog obližnjeg vodocrpilišta čiji je kompletan sustav automatiziran, tako da na njemu rade samo 3 djelatnika na poslovima održavanja.

– Osim što je vodocrpilište potpuno automatizirano, kompletan prostor, kojeg čini i zgrada s uredima, potpuno je pripremljena za novi sustav, odnosno umrežavanje. Uređeni su svi prostori s novim uredskim namještajem, pa smo i po tom pitanju spremni za novi sistem rada kada do njega dođe. Vrijednost cjelokupnog vodocrpilišta sa zgradama iznosi oko 21 milijun kuna, veći dio je plaćen iz EU fonda i možemo se podičiti time da svako domaćinstvo u svih naših 14 naselja ima dovoljno vode, koja je vrlo kvalitetna. Osim toga imamo i spreman projekt za uređaj za pročišćavanje i nove vodovodne mreže u ukupnoj vrijednosti 130 milijuna kuna. Radi se o projektu koji su Hrvatske vode predvidjele u svom planu 2021-2027. Osim toga u fazi je i provođenje projekta rekonstrukcije djela vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Đurđenovac kojemu je investitor tvrtka “Vodorad” – rekao nam je direktor Abičić te na kraju odveo i do njihovog reciklažnog dvorišta.

– Već duže vrijeme radimo na odvajanju otpada jer cilj nam je da se što više otpada reciklira. Imamo to mogućnosti izvesti, pa i ovom prigodom upućujemo apel našim meštanima da pravilno odvajaju otpad u za to namjenjene vreće. I na kraju, molio bih sve naše mještane da ne odbacuju otpad na za to nepredviđena mjesta, jer na našim zelenim površinama primjećeno je dosta otpada od kojih je veliki dio i glomazni otpad. Upravo iz razloga da se to spriječi i da nam naselja budu čista i zdrava, komunalno poduzeće “Rad” i poduzima sve mjere da bi odlaganje otpada svakom našem mještanu bilo što lakše i što jeftinije – rekao nam je na kraju posjete ovim vrijednim poduzećima direktor Oliver Abičić.

