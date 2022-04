Travanj u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica: Evo što vas sve čeka

I ovoga mjeseca Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica pripremila je mnoštvo zabavnog, ali i poučnog sadržaja.

U četvrtak, 7. travnja, u 17.30 sati nastavlja se besplatan početnički tečaj češkog jezika koji vodi bohemistica Bohdana Peva Šolcova, a idući dan, 8. travnja, u 18 sati u Knjižnici će biti održano predstavljanje zbirke poezije „Kronike jednog postojanja“ autorice Natalije Bajer.

Od 11. do 15. travnja u Knjižnici će se održati Tjedan otvorenih vrata u Igraonici, gdje će se tijekom cijelog dana družiti uz igru i priče.

U utorak, 12. travnja, s početkom u 19 sati u goste dolazi Bruno Šimleša, koji će ujedno i predstaviti svoju knjigu “(P)ostati zdrav”.

Otvorenje samostalne izložbe slikara naivca Vladimira Paurića održat će se u četvrtak, 14. travnja, s početkom u 18 sati.

Ovogodišnja Noć knjige počinje u petak, 22. travnja te će se tim povodom s početkom u 17 sati u Knjižnici održati projekcija „Zeleni filmovi“. Također u okviru Noći knjige u subotu, 23. travnja, s početkom u 19 sati održat će se predstavljanje knjige „Mongolske pjege“ i kantautorski koncert Zorana Predina.

Klub mladih „O čitanju i svemu pomalo“ od 1. do 23. travnja poziva sve mlade od 13 do 18 godina na pisanje eseja povodom Noći knjige. Tema je “Od Vesne i Peruna do Vesne Parun“ iliti „O slobodi izražavanja i stvaranja kroz povijest“, a predstavljanje eseja održat će se 24. travnja u 18 sati. Eseje možete slati do 23. travnja na e-mail studijski@knjiznicavirovitica.hr.

Od 10. do 30. travnja bit će upriličena prigodna izložba knjiga pod nazivom „Pasija u likovnoj umjetnosti“ i izložba knjiga „Oslobođeni kroz priču“.

Također, svaki utorak u Knjižnici se održava program „Kako pripremiti dijete za školu“ od 17 do 18.30 sati, a svi zainteresirani još uvijek se mogu upisati.

Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica uvijek donosi neke novitete. Tako će se u Knjižnici ponedjeljkom u 16 sati održavati program “Bebe u Igraonici”.

