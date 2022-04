U Gradskom muzeju Virovitica otvorena je gostujuća izložba Muzeja Like Gospić

U Gradskoj muzeju Virovitica danas (petak) je otvorena gostujuća izložba Muzeja Like Gospić. Iza imena “Lutke prije Barbie – pogled na odrastanje i mladost u Lici druge polovine 20. st.” kriju se igračke koje su za igru koristile generacije današnjih baka i djedova, kako s područja Like, tako i s područja Virovitičko-podravske županije.

Okupljene je srdačno pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica Mihaela Kulej.

– Neću pričati o izložbi jer nije moje djelo, ali ću se zahvaliti ravnateljici Muzeja Like Gospić Tatjani Kolak i autorici izložbe Tari Pivac Krpanić, i na dolasku i na suradnji. Prijavili smo ovu izložbu Ministarstvu kulture i medija jer smo imali lijepu suradnju za Noć muzeja u Muzeju Like Gospić. Čekale smo rezultate i nismo znale do prije desetak dana kakva je situacija, te dogovorile ovu realizaciju. Jako mi je drago da smo uspjele i da ste se odazvale našem pozivu, te da predstavljamo vaš muzej i rad, kao i ovu lijepu priču sa ovim lijepim i velikim udarom nostalgije– zaključila je Kulej.

Nakon što se ravnateljica Muzeja Like Gospić zahvalila na srdačnoj dobrodošlici i iznimnom gostoprimstvu od strane kolega u Gradskom muzeju Virovitica, riječ je prepustila autorici izložbe, kustosici Tari Pivac Krpanić.

– Ova izložba je prilika da vas upoznamo s kulturom i životima koji su stajali iza ovih igračaka u drugoj polovici 20. stoljeća. Ovim putem bih se zahvalila ženama koje su nam posudile ove lutke, s obzirom da je većina izloženih lutaka posuđena. To su žene koje su došle u muzej, razgovarale s nama, podijelile svoja intimna iskustva i time omogućile ovu izložbu. Za predmete koji su dio ove izložbe možete da su neobično izrađeni i da su unikatni jer tako nešto više ne možete vidjeti, ali ono što je stvarno unikatno su sudbine, životi i jedan mali djelić povijesti koji se skriva iza svake od ovih priča a koji je zapravo bio dio kazivačica. Skupljajući te lutke i jedan širi narativ, mi smo zapravo htjeli spojiti jednu priču o odrastanju pedesetih godina prošlog stoljeća pa sve do sredine osamdesetih, čime smo dobili priču lokalne povijesti– istaknula je Pivac Krpanić te pozvala okupljene da neke od tih priča pročitaju iznad eksponata.

Nekoliko eksponata s područja Virovitičko-podravske županije obogatilo je izložbu, o čemu je nešto više rekla kustosica Kulturno-povijesnog odjela Gradskog muzeja Virovitica Nikolina Hećimović.

– Iako je na samoj izložbi težište na lutkama, mi smo nastojali malo proširiti problematiku igračaka. Pokušali smo dati i nekakvu najavu jednog budućeg projekta koji Gradski muzej Virovitica nastoji realizirati vezano uz igru, igranje i igračke s nekoliko predmeta koji su u fundusu našeg muzeja. Riječ je o lokomotivi Ota Horvata, minijaturi peći koja je nastala početkom 20. stoljeća, kao i društvenim igrama poput tombole koja je danas gotovo izostavljena među današnjim igračima. Nastojali smo reanimirati neke zaboravljene igre i igračke, a koje su itekako označile prošlost našega kraja, kao i ostatka Hrvatske– objasnila je Hećimović.

Svi zainteresirani će ovu zanimljivu izložbu moći posjetiti do 5. svibnja ove godine.

