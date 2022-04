U općini Pitomača sve veći broj posjetitelja: U lipnju i studenom otvaraju se dva nova posjetiteljska centra

Poznato je kako turizam ima značajnu ulogu u razvoju gospodarstva naše zemlje. Hrvatska je zemlja koja svojim prirodnim ljepotama i bogatom kulturnom baštinom privlači sve više turista. Uz odličan morski turizam, u posljednje vrijeme i onaj kontinentalni sve više dobiva na značaju.

Općina Pitomača – malo mjesto velikih atrakcija, tako možemo ukratko opisati Pitomaču. Na spomen Pitomače svakako je prva pomisao na Glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja ili dravski otok Križnica, no sama Pitomača nudi i više od toga. Od prirodnih atrakcija do vrhunske gastronomske i enološke ponude. Kako su nam došli duži i topliji dani sve je veća potražnja za dnevnim izletima, piknicima u prirodi i slično, kaže nam direktorica Turističke zajednice općine Pitomača Ivona Pankaz.

– U općini Pitomača imamo sedam smještajnih objekata koji raspolažu sa 95 ležajeva. S obzirom na to da se u 2021. godini bilježi porast turističkih aktivnosti za 72 posto u noćenjima i 35 posto u dolascima, s obzirom na prošlu godinu, može se reći da je bila puno uspješnija od prethodne 2020. godine. Međutim, gledajući 2019. godinu i statističke podatke s kojima raspolažemo zapaža se da se još uvijek oporavljamo od posljedica zabrane kretanja ljudi uzrokovane mjerama za suzbijanje širenja koronavirusa – kaže Ivona Pankaz.

– Ono što se zamjećuje u prošloj, ali već i u ovoj godini je da su razlike u mjesecima izvan i za vrijeme sezone sve manje vidljive odnosno da smo sve bliži jednom od ciljeva, a to je cjelogodišnji turizam. Također, bez obzira na pad broja noćenja, vidljivo raste broj jednodnevnih posjetitelja za koje želimo da se nakon otvaranja novih turističkih atrakcija pretvore barem u dvodnevne posjete – dodaje.

Dolaskom blagdana očekuje se i povećanje potražnje za smještajnim i ugostiteljskim objektima, no kako ističe Ivona ipak je za vrijeme blagdana nešto manja potražnja pošto velike blagdane ljudi provode kod kuće sa svojom obitelji.

– Kada se radi o blagdanima koje ljudi uglavnom provode u krugu obitelji u svojim kućama kao što su Uskrs i Božić, potražnja za smještajem je nešto manja. Dok je obično za vrijeme praznika veća potražnja, kako za smještajnim kapacitetima, tako i za ugostiteljskim – kaže.

Blagim popuštanjem mjera i novom godinom, zanimanje gostiju puno je veće nego prethodnih godina, ističe Pankaz, a otvaranjem novih atraktivnih sadržaja tijekom godine očekuje se i veći broj posjetitelja.

– S obzirom na prva tri mjeseca u ovoj godini, gdje smo zapazili da je zanimanje gostiju puno veće nego prethodnih godina, očekujemo da ćemo se barem vratiti na rezultate koje smo ostvarili u godini prije covida, što bi značio potpuni oporavak u smislu broja noćenja i posjetitelja, ali s obzirom na to da će se u ovoj godini otvoriti dva nova posjetiteljska centra ni rast broja posjetitelja i noćenja nas neće iznenaditi – kaže I. Pankaz.

Prednost turizma u ruralnom području je taj što su posjetitelji u izravnom kontaktu sa domaćinima, te na taj način dobiju uslugu u intimnijem ozračju usmjerenu prema njihovim željama i potrebama. Ruralni turizam je vid turizma koji se ne veže toliko za prostor odnosno destinaciju koliko za aktivnost, kvalitetu i usluge, a svakako da sve to ima i Turistička zajednica općine Pitomača. Od biciklističkih staza, kvalitetu kako usluge, ali i prekrasne destinacije koje se mogu obići od Interpretacijskog centra Kuće Petra Preradovića u Grabrovnici pa sve do prekrasne rijeke Drave i Centra za posjetitelje Križnica koji uskoro otvara svoja vrata.

– Gosti koji posjećuju naš kraj motivirani su raznovrsnom i kvalitetnom ponudom lokalne i tradicijske gastronomije i enologije, kao i mirom i prirodnim ljepotama našeg područja. Spoj rekreacije i kvalitetne gastronomije i enologije, u našem se slučaju pokazuje kao dobitna kombinacija. U potražnji se ističu jednodnevni izleti na Križnicu te gastronomska ponuda u ugostiteljsko-smještajnom objektu u Otrovancu što i ne čudi obzirom na kvalitetu usluge i dugogodišnju tradiciju rada. Sve više je upita za izlete po Pitomačkim vinskim putima čiji će sadržaj dodatno biti obogaćen otvaranjem najavljenih kuća za odmor, kušaona i vinotočja, kao i puštanjem u rad Turističko-informativnog centra Klopotec čije se otvorenje planira ove godini – kaže Pankaz.

Iako Jadran nudi more i sunce, ruralni turizam uz sunce nudi prirodno bogatstvo, oazu mira i tišine, autohtone delicije, bogatu kulturno-povijesnu baštinu, te je idealan za bijeg iz užurbane svakodnevice.

Osim što je i sama Virovitičko-podravska županija bogata raznim turističkim destinacijama, općina Pitomača osim prelijepog podravskog kraja nudi vino i pjesmu, odnosno kako i sam slogan Pitomače glasi: „Općina kruha, vina i pjesme“. Pa su tako ljetni mjeseci u općini Pitomača bogati raznim događanjima, a među najznačajnijima je svakako Glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja, Dani općine, Veliki skok na Križnici, Dan pečenjakov, ali i mnogi drugi.

– Do kraja kalendarske godine općina Pitomača će, u turističkom smislu, doživjeti jedan pravi procvat. Manifestacijski to znači da već u lipnju krećemo sa velikim manifestacijama kada nas očekuje bogat program povodom Dana općine. Zatim u srpnju – Big jump for living rivers – Križnica 2022, u kolovozu nam slijedi Dan pečenjakov i Pitomačka roštiljada. Tu je i naš Glazbeni festival koji će se održati u rujnu, kao i tradicionalno Martinje na Kladarskom bregu u studenom. I naravno za kraj godine Advent u Pitomači s dočekom Nove godine – kaže Pankaz te najavljuje otvorenje novih posjetiteljskih centara u Križnici i na Kladarskom bregu u lipnju i studenom.

– Uz navedene manifestacije, kroz godinu će biti održana i brojna druga događanja organizirana od strane sportskih, kulturnih i ostalih udruga civilnog društva s područja općine Pitomača u kojima će Turistička zajednica sudjelovati kao partner – dodaje Ivona te ističe da će otvorenjem novih posjetiteljskih centara, uz Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića zaokružiti priču o općini Pitomača kao općini kruha, vina i pjesme.

