Vrhunski doživljaj u virovitičkom Kinu Park: Postavljeno novo platno kakvog nema od Osijeka do Zagreba i 16 zvučnika 5D Cinema sound

Ljubitelji sedme umjetnosti od sada u virovitičkom Kinu Park mogu doživjeti vrhunski kino doživljaj, a danas (srijeda) ga je obišao i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

Naime, unazad mjesec dana tvrtka Poslovni park d.o.o. uložila je u kino pola milijuna kuna. Prema riječima direktora Poslovnog parka Matije Mustača, postavljeno je novo platno veličine 50 kvadrata i dimenzija 10 x 5 metara, kakvog nema od Osijeka do Zagreba. Uz to, postavljeno je i 16 novih zvučnika 5D Cinema sound, a sve to Kino Park diže na jedan znatno viši nivo i Virovitičani više ne moraju putovati daleko za pravi kino doživljaj.

No tu se neće stati s ulaganjima. Matija Mustač već je najavio nove investicije, a riječ je o montiranju sjedalica na povišenom, odnosno “amfiteatru” kako bi svi gledatelji mogli nesmetano uživati u kino projekcijama.

(virovitica.hr)