ADRENALINSKI SPEKTAKL Više od 400 “airsoftera” iz Poljske, Srbije, BiH, Mađarske, Slovenije i Hrvatske vodilo epsku bitku u Lisičinama

Airsoft klub „Legionari“ iz Zagreba, nakon organizacije prošlogodišnjeg, a ujedno i prvog izdanja mega eventa “The World at War: The Battle Begins”, ove godine odlučio se za nastavak uspješnog serijala. Drugo izdanje velikog adrenalinskog spektakla pod nazivom “The World at War: Black Hawk Down” proteklog je vikenda u naselju Lisičine (općina Voćin) okupilo više od 400 sudionika iz brojnih airsoft klubova s područja Republike Hrvatske, kao i dva kluba s područja Virovitičko-podravske županije, ASK Slatina i ASK Jaguar iz Virovitice. Zelena priroda, svjež zrak, lijepo i sunčano vrijeme stvorili su prekrasan ambijent u kojem su, tijekom tri dana, uživali i ‘airsofteri’ iz Poljske, Srbije, BiH, Mađarske i Slovenije.

-Što se tiče same organizacije, izuzetno smo zadovoljni ovogodišnjim događajem, ali i odazivom sudionika. Prošle godine smo imali natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Poljske, a ove godine imali smo ih iz čak šest zemalja. Naravno, ovdje govorimo o velikom susretu koji je proteklog vikenda doživio svoje drugo izdanje, ali ovdje u Lisičinama organizirali smo već desetak susreta u proteklih nekoliko godina. Ljudi dolaze iz raznih dijelova Europe i uvijek su iznova zadivljeni prirodnim ljepotama ovog mjesta – rekao nam je ispred ASK „Legionari“ Virovitičanin Deni Špiranec.

Špiranec, koji inače živi u Zagrebu, član je ‘Legionara’ i idejni začetnik ovog spektakla i kako i sam ističe, uvijek mu je drago vratiti se u svoju županiju, pa je zato i ovog puta odluka oko organizacije ‘pala’ na Lisičine.

-Želja mi je na ovaj način promovirati lokalni seoski turizam i ljepote Virovitičko-podravske županije, u ovom slučaju Lisičina, koje su se pokazale kao najprikladniji teren za ovako veliki događaj raznovrsnog scenarija. Jedan od glavnih razloga je mir, ali i odvojenost od naseljenih mjesta – dodao je Špiranec.

Plastične kuglice tako su ponovno tražile put do svoje mete, dimne bombe u raznim bojama, ‘eksplozije’ mina, kao i replike oružja raznih vojski iz više vremenskih perioda stvorile su i ovog puta atmosferu pravog ratnog sukoba. U odnosu na prošlu, ove su godine priredili i nekoliko iznenađenja, a najveća zanimljivost bila je maketa helikoptera Black Hawk dužine otprilike deset metara. Spomenuti helikopter u jednom je trenutku ‘eksplodirao’ pomoću različitih efekata jednog od sponzora, a u sve to ukomponirali su i vatrogasnu vježbu u kojoj su vatrogasci DVD-a Voćin dobili dojavu o srušenom helikopteru, pa su imali intervenciju gašenja požara. Ove godine u ‘sukobu’ su bile tri strane koje su se borile za titulu pobjednika, GDI strana koja je koncipirana kao vojska, NOD strana koja je predstavljala pobunjenike, te UN strana koja je predstavljala vojsku Ujedinjenih Naroda i kontrolirala dvije zaraćene strane.

U bogatom i zanimljivom 48-satnom programu uživali su i ljubitelji airsofta iz Poljske.

-Iako su Lisičine dosta udaljene od Poljske, prošle godine nas je sam koncept igre oduševio, pa smo iz tog razloga i ove godine ovdje. Pozitivno smo oduševljeni gostoljubivošću domaćina, svi prijavljeni sudionici bili su vrlo dobri i jaki, a za pobjedu je vrlo bitno da imate dobru ekipu. Prošle godine smo proveli lijepih i uzbudljivih 24 sata u Lisičinama, pa smo odlučili doći i ove godine. Prvobitan plan bio je doći s osam članova, ali zbog obiteljskih razloga, ove godine ovdje nas je bilo samo četvero. Sretni smo što smo ponovno bili dio ove igre i što ponovno doživljavamo veliko gostoprimstvo Hrvata, a svakako moram istaknuti odličnu i ukusnu hranu i piće koji su nam bili na raspolaganju i u kojima smo zaista uživali. Ugodno smo iznenađeni atmosferom koja vlada u Lisičinama, a sve skupa rezultiralo je novim iskustvima i prijateljstvima koji se pamte cijeli život – rekao nam je Dorian Sinclaire poznatiji kao ‘Archer’.

Zadovoljni su bili i airsofteri iz Beograda, članovi tima Rapax, kojima nije prvi put da dolaze u Lisičine.

-Airsoftom se bavimo već dugi niz godina i to redovito, deset nas je u timu i aktivni smo svake nedjelje. Imam dosta prijatelja u Hrvatskoj koje sam upoznao kroz airsoft susrete i to je najbitnije u ovoj cijeloj priči. Odazvali smo se i prošle godine kad je vladala cijela ona frka s koronavirusom, bilo je zaista odlično. I ove smo godine putovali četiri sata u jednom smjeru kako bi sreli stare prijatelje i upoznali nove, očarani smo ljepotama ovog kraja i mogu reći da je ovo jedan od najboljih susreta na kojima sam bio kada govorimo o području Republike Hrvatske – rekao nam je Milan Prljinčević iz ASK Rapax.

Za kraj, Špiranec se zahvalio sponzorima, generalnom pokrovitelju Alpha iz Zagreba i tvrtki HELL Energy, svim sudionicima na dolasku, druženju i odličnoj suradnji, ali i lokalnom stanovništvu na nesebičnoj pomoći u organizaciji, kao i svima koji su zaslužni za održavanje ovog velikog spektakla i koji su aktivno sudjelovali u cijeloj ovoj priči, između ostalih vatrogascima DVD-a Voćin i djelatnicima Hitne pomoći, kao i Zdravku Ojkiću koji je ustupio potreban smještaj.

Da je riječ o fantastičnom događaju koji, osim što se može usporediti s akcijom iz popularnih virtualnih ‘pucačina’ 90-ih godina, stvara nova prijateljstva i na zanimljiv način promovira ljepote Virovitičko-podravske županije, konkretno Lisičina i općine Voćin, suvišno je i govoriti.

Na samom dolasku u Lisičine, prvog dana održavanja, u petak, dočekala nas je prva ‘prepreka’, redar ‘čeličnog pogleda’ bez čijeg dopuštenja ‘nema prolaza kroz rampu’. Nakon što je voki-tokijem dobio ‘zeleno svjetlo’ i pustio nas na teren, ugledali smo velik broj šatora i natjecatelja koji su pripremali svoje replike oružja za ‘epsku bitku’, ali na sreću, do mjesta na kojem se održavao briefing voditelja operacije prošli smo ‘neokrznuti’. Jedan od glavnih aktera, u večernjim satima, vojnim nas je džipom ‘provozao’ terenom na kojem smo ugledali razne vojne objekte. Sve je bilo spremno za ‘kišu metaka’…

