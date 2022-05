Contra ponovno “jaše”: Veliki povratak virovitičkog rock banda iz 2001. godine

Virovitica je, neovisno o sveprisutnom turbo folk mainstreamu, oduvijek bila rokerski grad. Ovaj put nas sjećanja neće odvesti daleko jer vratit ćemo se samo do 2001. godine kada je oformljen virovitički rock sastav „Contra“. Razlog što ćemo govoriti o njima je i više nego opravdan jer taj sastav, sada 20 godina poslije, napravio je veliki povratak ili kako to često kažu „comeback“.

Time vođeni sastali smo se s pjevačem i gitaristom tog banda Matejem Mihelčićem. Pozvao nas je u jedan virovitički rokerski lokal, s očitim zadovoljstvom jer nije mala stvar vratiti se na same početke nakon toliko godina.

– Ma, kao da je bilo jučer, svega se sjećam iako je prošlo 20 godina. I dobro da je tako jer tko zna bi li se u protivnom uopće skupili da nastavimo gdje smo stali – započeo je Matej i tako smo se, uz jutarnju kavu, vratili u 2001. godinu kada je glazbeni sastav „Contra“ osnovan.

– Dakle, te 2001. sastala su se četvorica prijatelja i glazbenih zanesenjaka ne bi li se dobro zabavili uz glazbu. Bili su to Antonio Obadić, Goran i Tomislav Moslavac i ja glavom i (tad bez) bradom, a iako nam je svima u glavi bio omiljeni punk rock, više smo natezali na grunge, no to nam tada i nije bilo posebno važno. Trajali smo „čak“ nepune tri godine i u tom razdoblju snimili demo album s oko desetak pjesama i ostvarili dobre nastupe na tadašnjim virovitičkim festivalima „Čambrljeza“ te raznim „gitarijadama“. Oni koji mogu svjedočiti tom vremenu, mogli bi puno toga ispričati o ondašnjim događajima jer Virovitica je „vrvila“ rock glazbom, od onog starijeg pristupa, do alternative, no svima nam je ipak najdraža bila „Čambrljeza“ koja je prvi put održana 1998. godine u tadašnjem Domu OS, sadašnjem Centru kulture u Virovitici, na inicijativu tadašnjeg Izviđačkog odreda „Ivan Cisar“ iz Virovitice. Ne mogu se sjetiti svih, ali u tim vremenima osim nas ovdje su djelovale i grupe „Bad Habbit“, „F.L.U.T.“, „Fallout“, „Overdose“, „Nargila“, „Klinger“, „Zid“, „Vatra“… Trenutno se ne mogu sjetiti drugih, mada znam da ih je bilo još – prisjetio se samih početaka Matej, a onda nam odgovorio na važno pitanje, zašto su tako kratko trajali kad im je dobro išlo.

– Isti scenarij kao i kod većine sastava: fakulteti, zaposlenja, preseljenja i ostalo. Svi mi iz „Contre“ pojedinačno, svirali smo i poslije u nekim sastavima. Ja sam jedini tad ostao u Virovitici i kratko vrijeme svirao u grupi „Ekser“, a početkom 2007. sam osnovao jednu ozbiljniju grupu, a radi se o grupi „Progress“. Tada sam imao 24 godine isto kao i dvojica članova u sastavu, Ivan Ribić koji je svirao gitaru i Dario Blažević koji je svirao bubnjeve. Najmlađi je bio osamnaestogodišnji Tomislav David Ivanušić na bas gitari. Bio je to dobar band, no o njemu ću možda nekom drugom prilikom – napomenuo je Matej, pa smo krenuli s najslađim dijelom priče – povratkom.

– Spomenuo sam da nam je bila želja svirati punk rock, a to činimo upravo sada u novoj „Contri“ koju uz mene čine još dvojica iz prvog sastava, Antonio Obadić i Goran Moslavac, a kao četvrti nam se pridružio također iskusan glazbenik Vedran Halužan. Ideja o ponovnom okupljanju došla je onako bezveze. Sjedili smo u vikendici, pijuckali pivo i prisjećali se naših početaka i onda je netko iznenada rekao: „Pa idemo ponovno napraviti band“. Tišina… a onda opće odobravanje i zalijevanje ove dobre ideje. Eto tako je nedavno krenulo ponovno, u stilu „Contra ponovno jaše“. Sva četvorica stacionirani smo u Virovitici, ovdje radimo i naravno treniramo. Radimo svoje skladbe i tijekom ove godine imamo namjeru snimiti album, a uskoro ćemo nastupiti zajedno sa sastavom „Brkovi“ na koncertu u sklopu jedne velike manifestacije u Ivanić Gradu. Naravno, koncerata će biti i tijekom godine, ali prioritet će nam u svakom slučaju biti album koji će sadržavati devet pjesama i kojeg namjeravamo snimiti upravo ovdje u Virovitici. Osim toga naši demo spotovi vrte se i na internetskim stranicama, a svakoga koga interesira što radimo može za „rundu“ saznati iz prve ruke – kroz smijeh nam je rekao jedan od osnivača i članova glazbenog sastava „Contra“ iz Virovitice Matej Mihelčić.

