ERASMUS+ Učenici i nastavnici Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice na mobilnosti u Njemačkoj

Prošlog tjedna pet učenica 4. a razreda opće gimnazije Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Tatjana Djedović, Elena Galičić, Lana Kapraljević, Nina Koljđeraj i Petra Mendroš te profesorice Adrijana Rajić i Mirjana Rajić boravile su na mobilnosti u njemačkom gradu Wilhelmshaven u okviru Erasmus+ projekta Sailing the sea of time – European history as our (hi)story.

Domaćin mobilnosti bila je srednja škola Neues Gymnasium Wilhelmshaven, a osim našičkih učenika i nastavnika sudjelovali su i učenici i nastavnici iz Francuske, Italije, Grčke i Slovenije.

Tijekom tjedna održale su se brojne aktivnosti poput radionica kroz koje su se učenici i nastavnici međusobno upoznavali. Kroz zanimljive radionice u međunarodnim skupinama učenici i nastavnici su puno naučili o partnerskim zemljama. Isto tako, članovi svih timova su donijeli najpoznatije specijalitete iz svojih zemalja te prikazali nacionalne plesove.

Glavna aktivnost tijekom ove mobilnosti bila je postavljanje kazališne predstave. Scenarij predstave je rezultat zajedničkom rada svih partnera, svaki od timova je napisao jednu scenu, a osim toga, svaki tim je napisao scenarij i snimio nacionalnu scenu, koju su odigrali na pozornici škole u Wilhelmshavenu. Također, učenici su raspravili kako povezati scene u jednu priču te dopisali scene koje su nedostajale. Učenici su u pratnji vršnjaka iz njemačke škole razgledali grad i upoznali se sa svim kulturno-povijesnim znamenitostima grada domaćina. Posebno ih se dojmio posjet muzejima „Küstenmuseum“ i „Marinenmuseum“.

(www.icv.hr, M. Rajić, SŠ IK Našice)