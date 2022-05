JUNIORI Nogometaši Pitomače i sladojevačke Slavonije prvaci u juniorskoj konkurenciji

Proteklog vikenda nastavljeno je natjecanje u kategoriji juniora.

VIROVITICA-PITOMAČA

U skupini Virovitica-Pitomača odigrane su utakmice posljednjeg 14. kola. Pitomača je i prije spomenutih utakmica potvrdila naslov prvaka, tako da nisu ovisili o utakmici drugoplasiranog No Limit Tvina koji je s visokih 8:0 slavio protiv Rezovca. Tri pogotka za goste postigao je Theo Filipović, dva je dodao Ivan Crnojević, dok su po pogodak upisali Tin Filipović, Florijan Slipčević i Dominik Belani. Dodajmo kako je Rezovac u 80. minuti mogao smanjiti rezultat, ali nisu iskoristili kazneni udarac.

Gradina je na svom terenu povela u 32. minuti zgoditkom Josipa Eršeka protiv Bratstva, međutim na odmor se otišlo u egalu budući da je rezultat izjednačio Michael Fučkar pet minuta kasnije. U nastavku je Eršek s dva svoja zgoditka donio novu prednost Gradini, u strijelce se upisao i Ante Gradinjan, dok je konačnih 4:2 postavio Fučkar.

14. kolo:

Rezovac – No Limit Tvin 0:8

Gradina – Bratstvo (GB) 4:2

Suhopolje – Omladinac 3:0 (utakmica odigrana 15. svibnja)

SLATINA-ORAHOVICA

Sladojevačkoj Slavoniji bio je potreban bod u utakmici protiv Sloge iz Zdenaca kako bi proslavili naslov prvaka, a ostvarili su puno više od potrebnog. Domaća momčad slavila je protiv nekompletnih gostiju s visokih 7:0. Mateo Novaković i Dominik Kizivat bili su strijelci dva pogotka, a po jednog su upisali Kristian Ferenčak, Ivo Jukić i Manuel Pelikan.

Uvjerljiva je bila i čačinačka Mladost koja je osvojila tri boda protiv nekompletnog Crnca pobjedom 8:1. Manuel Štefok i Luka Vukovski postigli su po dva, Noa Pleša, Mario Milosavljević, Matija Ognjenović i Marin Zuanović po jedan, dok je jedini strijelac za Crnac bio Josip Horvatić.

Voćin je u dva navrata imao vodstvo u Četekovcu protiv Dinama, ali domaća je momčad stigla do pobjede. Gosti su poveli preko Karla Perića u 10. minuti, no već dvije minute kasnije izjednačio je Leon Kokoška. Golova nije bilo sve do 73. minute kada novu prednost Voćinu donosi Nikola Tomić, tri minute kasnije Kokoška je izjednačio svojim drugim golom, a ubrzo je i osigurao svojoj momčadi pobjedu pogotkom u 83. minuti.

Utakmica 17. kola između miljevačke Mladosti i Papuka odigrat će se 27. svibnja.

17. kolo:

Mladost (Čač) – Crnac 8:1

Mladost (Mi) – Papuk (27. svibnja u 18 sati)

Slavonija – Sloga (Z) 7:0

Dinamo (Č) – Voćin 3:2

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)