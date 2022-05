JUNIORI Uvjerljive pobjede Bratstva i Pitomače: Slavonija ‘grabi’ prema naslovu prvaka

Proteklog tjedna nastavljeno je natjecanje u kategoriji juniora.

VIROVITICA-PITOMAČA

Nogometaši Pitomače došli su do uvjerljive pobjede na gostovanju u Rezovcu u utakmici 12. kola. Gosti su s dva zgoditka Domagoja Zorića te po jednim Mara Hegediša, Tonija Šokeca i Lovre Škoraka došli do pobjede s rezultatom 5:0.

Zaostalu utakmicu 11. kola odigrali su Bratstvo iz Gornjeg Bazja i Omladinac iz Korije, a domaćini su stigli do pobjede rezultatom 6:1. Četiri pogotka na utakmici za Bratstvo postigao je David Željko Mihelčić, Michael Fučkar upisao je dva zgoditka, dok je strijelac jedinog pogotka za goste bio Josip Barusić.

SLATINA-ORAHOVICA

Sladojevačka Slavonija i dalje ne zna za poraz, a do nove pobjede stigli su na svom terenu protiv Crnca s uvjerljivih 6:0. Tri pogotka za Slavoniju postigao je Tin Vencl, a po jednog su dodali Enriko Moslavac, Gabriel Hodak i Mateo Novaković.

Golovima Mateja Jukića i Mateja Bračuna Zrinski je s minimalnih 2:1 stigao do pobjede na gostovanju u Miljevcima, dok je jedini pogodak za domaćine postigao Renato Lukaček.

Četekovački Dinamo ispratio je orahovački Papuk sa svog terena s 3:0. Leon Lipovac postigao je dva, a Mateo Škulj jedan pogodak.

Petar Čiš doveo je zdenačku Slogu do vodstva u Voćinu u 61. minuti, no utakmica je završila pobjedom domaćina. Dva zgoditka do kraja je postigao Jadranko Tašić za konačnih 2:1.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Šolc)