KINO PARK Ovog vikenda pogledajte Marvelov “Doktor Strange u Multiverzumu Ludila” i animirani film “Loši momci”

Ovog vikenda u virovitičkom Kinu Park pogledajte dvije odlične projekcije. U subotu, 7. svibnja u 19 sati možete pogledati SF avanturu “Doktor Strange u Multiverzumu Ludila”, dok je nedjeljni (8. svibnja) termin od 19 sati rezerviran za animirani film “Loši momci” sinkroniziran na hrvatski.

DOKTOR STRANGE U MULTIVERZUMU LUDILA

Izvorno ime: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Redatelj: Sam Raimi

Žanr: SF avantura

Uloge: Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Elizabeth Olsen

Trajanje filma: 126 min

Godina: 2022.

Država: SAD

Sadržaj filma: Priča o neurokirurgu svjetskog glasa dr. Stephenu Strangeu dobila je svoj samostalni nastavak. Doktor Strange otključava Multiverzum i pomiče njegove granice dalje nego ikad prije. Putovanjem u nepoznato, uz pomoć mističnih saveznika, prolazi kroz zapanjujuće i opasne alternativne realnosti Multiverzuma kako bi se suprotstavio misterioznom novom protivniku.

LOŠI MOMCI – SINK

Izvorno ime: The Bad Guys

Redatelj: Pierre Perifel

Žanr: animirani

Uloge: Amar Bukvić, Goran Malus, Filip Juričić, Ivan Glowatzky, Iva Mihalić, Lana Blaće, Ronald Žlabur

Trajanje filma: 100 min

Država: SAD

Sadržaj filma: Šašava ekipa životinja odmetnika ima svoju do sad najizazovniju misiju – postati dobri građani. Nikada nije postojala petorka tako neslavna poput loših momaka. Elegantni džeparoš gosp. Vuk, iskusni obijač sefova gosp. Zmija, majstor prerušavanja gosp. Morski pas, snažan i kratkog fitilja gosp. Pirana i gđica. Tarantula, hackerica britkog jezika koji zovu “Webs”. Nakon godina pljačkanja i haranja najtraženiji kriminalci svijeta su ulovljeni; u zatvoru, u zamjenu za njihovu slobodu Mr. Wolf obećaje da će Loši momci postati dobri, no ovo obećanje on ne namjerava ispuniti. Pod mentorstvom arogantnog, ali jako slatkog zamorca Profesora Marmelata, Loši momci kreću u misiju uvjeriti svijet da su sada uzorni građani, a ne kriminalci. Usred te misije Mr. Wolf počinje sumnjati da ako bude dobar, možda će se ostvariti njegova najveća želja – biti prihvaćen. Kada novi zlikovac dođe u njihov grad hoće li Mr. Wolf moći uvjeriti ostatak ekipe da postanu The Good Guys? Ova akcijska komedija bazirana je New York Times bestseleru. Riječ je o istoimenoj seriji knjiga Loši momci (Bad Guys) Aarona Blabeya, a režiju potpisuje Pierre Perifel. Perifelu je ovo režijski debi u dugometražnom filmu, a njegovo nam ime zvuči poznato zbog rada na filmu Kung Fu Panda (2008).

(Kino Park)