Lovačka udruga „Zec“ iz Četekovca ove će godine obilježiti 30 godina svog postojanja i aktivnog rada

Lovstvo u Virovitičko-podravskoj županiji duga je i bogata tradicija. Podravska magistrala podijelila je Virovitičko-podravsku županiju na dvije reljefne cjeline: šumom i poljima bogatu dravsku dolinu na sjeveru i sjeveroistočne obronke Bilogore i Papuka na jugu županije. Lovački savez Virovitičko-podravske županije objedinjava 35 lovačkih udruga, koje gospodare s 32 lovišta i neposredni su nosioci lovnog turizma. Jedna od njih je i lovačka udruga „Zec“ iz Četekovca u općini Mikleuš, na čelu s predsjednikom u svom trećem po redu mandatom, dugogodišnjim lovcem Milanom Pinčarom.

Posjetili smo njihov lijepo uređeni Lovački dom u susjednom selu Balinci, a prvo što nam je „upalo“ u oko je besprijekorna uređenost svih objekata i lijepog okoliša, koji osim uređenog dvorišta čini i nekoliko jutara zemljišta zasađeno kukuruzom, kao hranom za šumske životinje.

– Već je dobro znano da lovci nisu samo oni koji odstrjeljuju divljač iz zadovoljstva, nego i oni koji se o njoj brinu. Što više, briga za životinju i prirodu koja je okružuje je na prvom mjestu, a sam odstrel tamo pri kraju, naravno kada se govori o savjesnom lovcu – napomenuo nam je na dolasku naš domaćin Milan Pinčar koji nas je dočekao na lijepo uređenoj terasi Lovačkog doma, odmah uz prometnicu Mikleuš – Voćin te nam odmah „na stol stavio osobnu kartu“ ove vrijedne udruge.

– Lovačka udruga „Zec“ iz Četekovca osnovana je na inicijativu Hrvatskih branitelja u općini Mikleuš 1992. godine. I sami znamo da se u ovom predjelu rat dobro osjetio, a lovci su i u ratu imali svoju zadaću s obzirom na to da su bili naoružani i odlično poznavali teren. I to je bio razlog da se lovci udruže u cjelinu, a naravno kada rat prođe, da ostanu zajedno raditi i u miru. Sada u udruzi djeluje 55 članova, a svi su osposobljeni za obavljanje lovnih aktivnosti. Djelujemo u sektoru zvanom Gaj – Kotline na kojem se nalazi takozvana visoka divljač, odnosno divljač visokog lova, poput srndaća ili divlje svinje, te nešto divljači niskog lova, odnosno zeca, fazana, kune i slično. Na žalost, srneća divljač nam je kao i uostalom na drugim lovištima desetkovana zbog raznih bolesti i štetnika, a još uvijek je prisutan i problem krivolova. Tu se ne radi o našim članovima, nego o onima koji učlanjenjem u Hrvatski lovački savez steknu pravo na kupovinu lovačkog oružja, uz naravno one koji su oružje nabavili drugim putem ili onih kojima je to ostalo još iz rata. U svakom slučaju radi se o osobama koji ne smiju loviti na određenom lovištu bez adekvatnog odobrenja za to. I sami znamo da čak i ako si član neke lovačke udruge i smiješ loviti, po rasporedu se mora znati kada i gdje loviš. Neke od krivolovaca znamo i prijavili smo ih, a neke ne poznajemo, ali sve se to može brzo saznati. Naša lovačka udruga strogo se ograđuje od ovih nemilih događaja i oštro ih osuđuje – naglasio je predsjednik Milan Pinčar, rekavši nam i neke od stalnih aktivnosti kojima se bave članovi udruge.

– Kao i druge lovačke udruge tako i mi imamo redovne radne akcije na kojima se brinemo o prirodi i o životinjama, neovisno nosimo li im hranu i vodu za piće ili kontroliramo njihovo zdravstveno stanje. Osim toga smo nažalost suočeni i s još jednom pošasti, a to je ulazak divljači na privatne posjede gdje uništavaju poljoprivredne nasade. To se prvenstveno odnosi na divlje svinje kojih ima najviše i koje su najagresivnije. Znamo da je već od prije donesen zakon da se te životinje mogu izlovljavati tijekom cijele godine, a lovačke udruge imaju i obvezu izlovljavanja, prikupljanja podataka o učinjenoj šteti te njihovu nadoknadu. Takav je Zakon i tu se ne može ništa. Sveprisutan je i problem nalijetanja vozila na divljač. Svjesni smo da se ni tu ne može ništa puno napraviti, osim upozoriti vozače da nailaskom na znak „divljač na cesti“ voze što sporije i opreznije, vjerujemo da će tako biti i manje šanse od nezgode. Također i posjednicima poljoprivrednih površina savjetujemo da adekvatno ograde poljoprivredni prostor, a eventualnu štetu odmah prijave lovačkoj udruzi – rekao nam je Milan Pinčar koji je ovom prilikom pozvao sve one koji žele na učlanjenje u njihovu lovačku udrugu.

– Iako nas većina dolazi iz općine Mikleuš, imamo članove i iz drugih gradova i županija. Naša vrata su otvorena za sve one koji vole loviti, raditi i uživati u prirodi. Uskoro će i naša velika svečanost, 30. obljetnica postojanja i aktivnog rada udruge koja će se održati u rujnu ove godine, pa ako ne prije, pozivamo sve koji žele da dođu tada i da nas upoznaju, jer ćemo za tu prigodu održati bogat edukativno-zabavni program – uputio je poziv predsjednik Lovačke udruge „Zec“ Četekovac Milan Pinčar.

