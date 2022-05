OŠ Josipa Kozarca iz Slatine bila je domaćin mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta “Small steps to a big goal – what can I do for Earth?”

Od 2. do 6. svibnja Osnovna škola Josipa Kozarca bila je domaćin druge mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta “Small steps to a big goal – what can I do for Earth?”. Riječ je o projektu ekološke tematike koju slatinska škola uspješno provodi s partnerskim školama iz Poljske (Garwolin), Turske (Silifke/Mersin), Rumunjske (Rădăuți) i Portugala (Guimarães), a u Slatini je boravilo ukupno 26 učenika i učitelja partnerskih država.

Bogat program transnacionalnog susreta započeo je svečanim dočekom u OŠ Josipa Kozarca te prigodnim umjetničkim programom. Nakon toga sve su zemlje prezentirale brojne ekološke aktivnosti provedene u sklopu projekta u svojim školama. Poslijepodne su se sudionici uputili u razgled grada Slatine, posjetili su novootvoreni Posjetiteljsko-interpretacijski centar Sequoia, slatinski Zavičajni muzej te crkvu svetog Josipa. Prekrasan prvi dan susreta zaokružili su učenici i učitelji Glazbene škole Milka Kelemena, na čelu s ravnateljem Antonijom Brzicom, koji su u paviljonu gradskog parka pripremili glazbeni program koji je oduševio naše goste.

Drugoga dana sudionici projekta imali su priliku uživati u Park šumi Jankovac te na pustari Višnjica, gdje je učiteljica Kemije Silvija Bašić pripremila zanimljivu radionicu kemijskih eksperimenata, na kojoj su im se pridružili i učenici iz Ukrajine. Trećeg dana mobilnosti, sudionici projekta uživali su u edukativnom posjetu Kući Panonskog mora te se hrabro okušali na spravama i vježbama Adrenalinskog parka Duboka. Projektne partnere srdačno su ugostili učenici i učitelji Područne škole Kozice (5. svibnja) te Područne škole Donji Meljani (6. svibnja), koji su pripremili učeničku priredbu, prezentaciju različitih ekoloških

aktivnosti njihove škole te različite ekoradionice u kojima su rado sudjelovali svi učenici i učitelji partnerskih zemalja.

Roditelji učenika pripremili su ukusne tradicionalne krušne proizvode i slastice kojima su se počastili svi sudionici, a iznenadili smo ih i prigodnim poklonima. Unutar programa projektne mobilnosti gosti su posjetili i Viroviticu gdje su uživali u obilasku gradskog

muzeja i parka te Geo info centar Voćin, koji je oduševio i učenike i učitelje partnerskih škola.

U knjižnici OŠ Josipa Kozarca organizirana je projekcija edukativnog filma ekološke tematike, koji je osmislio i snimio talentirani učenik Karlo Martinović s filmskom ekipom svoga 8. C razreda. Film je oduševio goste, stoga će ga škola ustupiti partnerima kako bi ga prikazali i svojim učenicima. Na inicijativu učiteljice Biologije Brankice Safin, za navedeni film Karlo je nagrađen ovogodišnjom Eco Star nagradom, koju su primili i Luka Vreš (za zalaganje u Globe programu škole) te učenice Tena Jurlina, Lucija Presečan i Lana Mandl (za izvrsne uspjehe na natjecanju iz Biologije).

Koordinatorica projekta Hana Tepeš iznimno je ponosna i zahvalna velikom projektnom timu škole, koji broji oko 30 učitelja i 25 učenika, članova izvannastavne aktivnosti EkoSuperjunaci. Brojni djelatnici i učenici škole dali su sve od sebe kako bi srdačno primili i ugostili projektne partnere te prikazali svoju školu i grad u najboljem svjetlu. Bogat program ove mobilnosti bazirao se na posjetu obližnjim prirodnim, edukativnim, umjetničkim i zabavnim destinacijama, čime smo dokazali da naša županija i okolica nudi obilje različitih sadržaja kojima se možemo ponositi.

Ravnateljica Ksenija Vujanović-Juras izrazila je ponos i zadovoljstvo zbog još jedne uspješno provedene mobilnosti u Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Slatina. Naime, ovo je već peti Erasmus+ projekt koji se provodi u slatinskoj osnovnoj školi u posljednjih nekoliko godina, a najbolji dokaz da je ova škola poželjan i uspješan projektni partner jest ponovljeno partnerstvo sa školama iz poljskog Garwolina te portugalskog Guimarãesa te najava budućih mobilnosti.

(www.icv.hr, ht, foto: H. Tepeš)