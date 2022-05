Osnovna škola Suhopolje proslavila Dan škole i 210 godina postojanja: Lana Šafran proglašena najboljom učenicom

Svečano je danas (petak) bilo u Osnovnoj školi Suhopolje koja je bogatim programom proslavila Dan škole i 210 godina uspješnog postojanja i rada. Okupljena publika, ponosni roditelji, bake i djedovi mogli su uživati u odličnoj priredbi i raznovrsnom programu u kojem su se pjevnim, plesnim, folklornim i glumačkim točkama predstavili učenici suhopoljske škole.

Priredbu koju je pozdravnim riječima otvorio ravnatelj škole Anto Škraba svojim su dolaskom uveličali i brojni gosti, između ostalih zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Vesna Šerepac, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju VPŽ Martina Bunić, predsjednik Općinskog vijeća Suhopolja Marijan Brlek i njegov zamjenik Dražen Vanjhal…

Da je riječ o školi bogate tradicije i odličnih rezultata na županijskim i državnim natjecanjima koji nisu izostali ni ove godine, potvrdio je i zamjenik župana Marijo Klement.

-Učenicima, učiteljima, ravnatelju i svima onima koji su zaslužni za odlične rezultate u proteklom razdoblju čestitam 210 godina uspješnog rada. Ponosni smo na sve što je dosad učinjeno u Osnovnoj školi Suhopolje i na sve vas koji radite s djecom, jer to je ulaganje u budućnost. Istim tempom nastavite i dalje, želim vam puno uspjeha, a Virovitičko-podravska županija i Općina Suhopolje uvijek će stajati iza vas i biti vam na raspolaganju za sve vaše potrebe – rekao je Klement.

Od prvih učitelja suhopoljske osnovne škole pa sve do danas “sade se sjemenke znanja”, a njihove “plodove ubiru” i danas. I ove godine ponosni su na zajednički trud i rad njihovih učenika i učitelja koji su sudjelovali na brojnim županijskim i sportskim natjecanjima.

Već tradicionalno predstavljeni su učenici koji su bili nominirani za najučenika škole. Ove godine nominirani su bili: Šimun Kaizer (8.a), Maja Katalenić (8.a), Saša Polimanac (8.a), Lana Šafran (8.b), Lana Kolaković (8.c), Mihael Nježić (8.c), Sara Pešut (8.c) i Hana Valenteković (8.c). Svi nominirani učenici istaknuli su se odličnim uspjehom i uzornim vladanjem tijekom svih osam godina školovanja, a titulu najučenice 2021./22. godine odnijela je Lana Šafran (razrednica Ivančica Fett-Škvarić).

Lani je tom prigodom u ime Općine Suhopolje čestitao predsjednik Općinskog vijeća Marijan Brlek te joj uručio prigodan i vrijedan poklon – prijenosno računalo.

Učenici Osnovne škole Suhopolje ostvarili su i zapažene rezultate na sportskim terenima, a posebno su uspješni bili atletičari/ke i nogometaši/ce. Svakako treba istaknuti i uspjehe u izvanškolskim aktivnostima. Na 25. Državnom prvenstvu mažoretkinja, učenice OŠ Suhopolje Ana Obžetić i Magdalena Vanjhal osvojile su 3. mjesto te su se plasirale na Europsko prvenstvo.

Bogat program uljepšale su i članice Vokalnog ansambla Contesse s popularnim izvedbama “Let it be” grupe The Beatles, “Can’t help falling in love” Elvisa Presleya, “Pjesmom o Suhopolju” Suhopoljskih tamburaša i na samom kraju “Dajem ti srce” ‘legendarne’ Doris Dragović. Proslavi 210 godina pridružili su se i najuspješniji učenici dislociranog Odjela Glazbene škole “Jan Vlašimsky” Virovitica koja u Osnovnoj školi Suhopolje već osam godina uspješno otkriva nove glazbene talente. Predstavili su se kvintetom gitara sa skladbom “Flowerland” i “Calypso”, harmonikaškim kvintetom i skladbama “Medo s lutkom” i “Dalia”, dok je trio truba predstavio tradicionalnu francusku pjesmu “Frere Jacques”, nama poznatiju kao “Bratec Martin”.

-Presretni smo što imamo mogućnost slaviti ovako jednu lijepu godišnjicu, 210 godina Osnovne škole Suhopolje. Godine 1812. spominje se prva Pučka škola u Suhopolju, a mi smo ponosni nasljednici i danas slavimo još jedan Dan škole. Izuzetno smo zadovoljni uspjehom naših učenika. Nastavna godina bliži se kraju, imali smo izvrsne rezultate na županijskim natjecanjima, ali i u svim drugim segmentima učeničkog života naši su učenici stvarno pokazali zavidan rezultat tijekom cijele godine koja je bila specifična, a pokazali su izvrsnost, kritičnost i kreativnost, odnosno sve ono za što ih u ovoj školi odgajamo – rekao je za kraj ravnatelj Anto Škraba.

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)