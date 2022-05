PIONIRI Osam pogodaka Stjepana Modrića u uvjerljivoj pobjedi Gradine: Kod pionira U-13 u četiri utakmice postignuto čak 55 pogodaka

Proteklog tjedna nastavljeno je natjecanje u kategoriji pionira.

PIONIRI U-9

U zaostaloj utakmici 10. kola Bratstvo iz Gornjeg Bazja na svom je terenu ugostilo Graničar Bušetinu. Domaći sastav došao je do pobjede rezultatom 2:0, a oba pogotka za domaću momčad postigao je Gabrijel Jurić.

U drugom odigranom dvoboju Graničar Bušetina slavila je protiv Slatine s 5:1. Tajan Grabić doveo je domaći sastav u vodstvo u četvrtoj minuti, izjednačio je Fran Hamaček u 15., a pitanje pobjednika s tri je svoja pogotka, u razdoblju od 20. do 24. minute, riješio Jan Balogović. Posljednji pogodak na utakmici, za konačnih 5:1, postigao je Karlo Balogović.

Bratstvo i Pitomača remizirali su bez pogodaka, a uvjerljive pobjede u 11. kolu ostvarili su Virovitica i Suhopolje.

‘Narančasto-crni’ su na svom terenu s 8:0 slavili protiv milanovačkog Sokola. Petar Iličić postigao je četiri pogotka na utakmici, dva je dodao Matko Hegedušić, dok su po zgoditak upisali Nataniel Jurković i Jelena Mađarac.

Suhopoljski mališani gostovali su u Virovitici gdje su bili bolji od No Limit Tvina. Čak šest pogodaka postigao je Karlo Kojadin, efikasan je bio i Ivano Hajmaši koji je mrežu pogodio četiri puta, a jedan zgoditak postigao je Tino Maloča.

PIONIRI U-11

Jedinu utakmicu kod pionira U-11 odigrali su Virovitica i Graničar Bušetina. Gosti su poveli u drugoj minuti preko Tiana Ivanešića, no Virovitica je do kraja postigla devet zgoditaka kojima su stigli do uvjerljive pobjede. Jan Feketija postigao je tri, Filip Blažević i Lovro Markotić po dva, a Noa Sajfert i Niko Andrović po jedan pogodak.

PIONIRI U-13

Nekoliko uvjerljivih pobjeda ostvareno je u kategoriji U-13. Škola nogometa Orahovica, predvođena Jakovom Džajkićem koji je postigao pet pogodaka, slavila je u Borovi s visokih 11:1. Dva pogotka za goste postigli su Filip Šalek i Jura Vulić, po pogodak su upisali Kata Klanac i Petra Matek, dok je jedini domaći zgoditak postigao Danijel Skrbin.

Pet zgoditaka na susretu postigao je i Patrik Dumić koji je predvodio Viroviticu do pobjede nad Školom nogometa Graničar Bušetina. Pavao Koši i Matias Šarić dva puta su se upisali u listu strijelaca, a jednom su mrežu pogodili Noa Hudi, Ivano Šimić i Dominik Tot. Jedini strijelac domaće momčadi bio je Simon Majstorović koji je postigao prvi pogodak na utakmici.

Do visoke pobjede stigla je i čačinačka Mladost koja je s 14:3 slavila u Podgorju. Toma Matešić i Šime Jurlina bili su najraspoloženiji kod gostiju s četiri pogotka, Domagoj Stojanović postigao je jednog manje, a po gol su dodali Andro Matešić, Ante Samardžić i Mateo Erceg. Strijelci za Podgorje bili su Martin Zver, Ivan Stolnik i Borna Sedlaček.

Prvo ime susreta u utakmici između Gradine i Mikleuša bio je Stjepan Modrić koji je postigao osam od trinaest pogodaka svoje momčadi. Uz Modrića, u strijelce su se još upisali Dino Radulović koji je postigao dva, te Petar Čađavčan, Samuel Horvat i Luka Mihaljević koji su postigli po pogodak.

PIONIRI U-15

Kod pionira U-15 odigrane su dvije utakmice, a po jednu pobjedu upisale su domaća i gostujuća momčad. Pitomača je na svom terenu s uvjerljivih 9:0 slavila protiv čačinačke Mladosti. Toni Oberan, Mateo Jakupec i Ivan Dudašek postigli su po dva, a David Hampovčan, Stjepan Rakitničan i Florijan Tudić po jedan pogodak.

Zanimljivu utakmicu odigrali su Bilogora 1947. i Podravac iz Sopja. Domaći sastav poveo je preko Ivana Blaževića u 8. minuti, izjednačio je Filip Marić u 23., no izjednačenje je trajalo samo četiri minute budući da je Matej Raptavi vratio prednost Bilogori. Novo izjednačenje stiglo je u 43. minuti preko Luke Grgića, Podravac je dvije minute kasnije golom Josipa Benkovića stigao do prve prednosti, Oscar Dvojak povisio je na 4:2, no opuštanje nije dozvolio Blažević koji je smanjio na 4:3. Drugim zgoditkom Benkovića Podravac je došao do prednosti 5:3, a konačan rezultat utakmice, također svojim drugim pogotkom, postavio je Raptavi.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)