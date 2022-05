Svečana sjednica Gradskog Vijeća povodom 749. rođendana grada Orahovice: Zlatne plakete tvrtki Fructus i Emici Parašilovac

U višenamjenskoj dvorani je održana svečana sjednica Gradskog Vijeća u povodu 749. rođendana grada Orahovice, a u nazočnosti izaslanika predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, župana Virovitičko-podravske županije Igora Androvića, izaslanika ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Nataše Tramišak, ravnatelja Uprave za informacijsko-telekomunikacijske sustave Davora Huške, državne tajnice u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanje Bošnjak, zamjenika župana VPŽ Marija Klementa, predsjednika županijske Skupštine VPŽ Dinka Begovića, ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Vesne Šerepac, mnoštva gradonačelnika i načelnika gradova i općina Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo dr. Aleksandra Včeva, počasnog građanina Orahovice Voje Lukića i mnogih drugih.

Sve nazočne prva je pozdravila predsjednica gradskog Vijeća Orahovica Karmen Halgaš.

-Svi zajedno u Gradskom Vijeću zalažemo se za dobrobit našeg grada i građana uz duboko uvjerenje da se sve može ako postoji snažna vjera, odlučnost, ustrajnost i zajednička volja svih nas. Osnovna dužnost politike je sjediniti sve elemente rada i razvoja jednog društva i poticati ono najbolje u svakom pojedincu – rekla je između ostalog Halgaš.

Orahovica je mali grad velikih mogućnosti, grad u koje svaki dan niču novi projekti, a oni veliki i važni za razvoj grada su naveliko u tijeku, potvrdio je i domaćin, gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

-Iznimna mi je čast danas biti ove godine pred vama tim više što su prethodne godine za naš grad bile jako teške. Ipak bez obzira na sve, današnja Orahovica predstavlja jednu malu urbanu sredinu za koju od posjetitelja i građana čujemo kako je lijepa i ugodna za život. Orahovica se danas razvija brže no ikada i to kontinuiranim radom, stalnim ulaganjem, voljom i željom ostvarujemo zaista veliki zalog za budućnost. Najviše smo to pokazali kroz niz projekata koji se danas neometano provode, a među kojima bih istaknuo projekt ”Jezero-Hercegovac-Ružica grad” vrijedan preko 80 milijuna kuna što je i najveći projekt u povijesti Orahovice i želja da Orahovica ostane perjanica turizma naše županije. Ovim, ali i nizom drugih projekata naš grad dobit će bogatu turističku ponudu u kojoj će uživati ne samo naši sugrađani, nego i svi oni koji posjete naše grad. Ostvarujemo i niz drugih projekata kao što su izgradnja Poduzetničke zone, uređujemo dječji vrtić, a ulažemo i u sve razine obrazovanja, od predškolskog do fakulteta. Posla je puno, ali sam uvjeren da mi to možemo zajedničkom voljom, zajedništvom i s razumijevanjem i uvjeren da sve što radimo je dobro i na isti način i istim pravcem ćemo i nastaviti – istaknuo je gradonačelnik Rister nakon kojeg se prigodnim riječima obratio i počasni građanin grada Orahovice Vojo Lukić.

Sva ministarstva u Vladi RH su partner i prijatelj Orahovice jer je primjetno da ovaj grad ima jasnu viziju budućnosti i ugodnog življenja svojih građana. Izaslanik ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Nataše Tramišak, ravnatelj Uprave za informacijsko-telekomunikacijske sustave Davor Huška pohvalio je Orahovica upravo zbog toga.

-Ovo mi je prvi puta da govorim na svečanoj sjednici jednog grada ili općine i mogu reći da sam presretan što je to baš u Orahovici jer s obzirom na to da sam iz Pakraca ovdje sam bio često i ovaj grad me oduvijek oduševljavao. Pohvaljujem gradonačelnika i Grad na ustrajnom i predanom radu i kako se u goste ne dolazi praznih ruku, prenosim odluku ministrice Tramišak kako su Gradu odobrena dva važna projekta, izgradnja natkrivene tržnice i parkirališta kod glazbene škole. Nastavite i dalje ovako, a mi smo na raspolaganju. Na kraju bih posebno pozdravio sve hrvatske branitelje ma gdje bili, posebno ove s područja vaše županije koji su branili moj grad i kraj te ostavili svoje živote za područje iz kojeg dolazim – rekao je Huška.

Ako netko ponajbolje poznaje i prepoznaje Orahovicu kao grad velike vrijednosti i prosperiteta onda je to zasigurno župan Igor Andrović koji se nazočnima obratio i u posebnom svojstvu nazočnosti izaslanika predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.

-Iznimna mi je čast pozdraviti vas u ime premijera i predsjednika sabora, a posebno u ime Županije i svoje osobno ime. Uvijek se ugodno osjećam u gradu Orahovici, biseru Slavonije i moram reći najturističkijem gradu u VPŽ. Orahovica naravno nije poznata samo po turizmu, ona je studentski grad i ima veliki gospodarski potencijal jer baš iz Orahovice dolaze jedne od najvećih tvrtki u našoj županiji, ali isto tako i mali i srednji poduzetnici i obrtnici. Moram priznati da je malo ovakvih jedinica lokalne samouprave kao što je Grad Orahovica koji marljivo već godinama brinu o svom gradu i imamo prilike vidjeti da se lice grada mijenja iz godine u godinu i sigurno da je danas Orahovica privlačna za sve. Projekti ovoga grada su doista perspektivni za razvoj grada Orahovice i mnogi su u suradnji s Vladom RH i sa Županijom i zapravo je veliko zadovoljstvo biti partner ovome gradu. U nizu tih projekata moram istaknuti i onaj koji već dugo obećavamo, a to je izgradnja nove osnovne škole čime bi pojačali kvalitetu obrazovanja i osigurali objema školama u gradu, srednjoj i osnovnoj, jednosmjenski rad. Radimo na tome, nije lako, ali do sada nije bilo natječaja za sredstva iz EU fondova, ali evo Nacionalni plan oporavka i otpornosti je pred nam kao novo financijsko razdoblje gdje se otvaraju mogućnosti za financiranje osnovnih škola i probat ćemo putem toga jer ako netko zaslužuje novu osnovnu školu, onda je to zasigurno Orahovica. Čestitam svim laureatima, zahvaljujem se svim vijećnicima koji radom na razvoju grada rade i na razvoju županije. Od srca svim Orahovčankama i Orahovčanima čestitam Dan grada i blagdan Našašća svetog Križa – rekao je Andrović.

U nastavku sjednice uručene su nagrade i priznanja pa su tako zlatne plakete dobili tvrtka Fructus, za izniman doprinos u području gospodarstva te dostignuća u očuvanju i razvijanju obiteljske tvrtke kao i promidžbi grada u zemlji i inozemstvu te Emica Parašilovac, za dugogodišnji izniman doprinos kroz društveno, javno i kulturno djelovanja na području grada.

Srebrne plakete dobili su, za izniman doprinos u javnom i društvenom životu grada Orahovice, vrhunski orahovački kuhar i kulinarski umjetnik Dražen Šafar te za dugogodišnji i kontinuirani rad i iznimna dostignuća i doprinose u gospodarskom životu grada vlasnik pekare Croatia Hamza Čočaj dok su gradske zahvalnice dobili DVD Dolci za humanitarne aktivnosti, Učenička Zadruga ”Vučica” SŠ ”Stjepan Ivšić” Orahovica za doprinos i promicanje rada udruga, Matija Špoljarić za doprinos u očuvanju i zaštiti kulturne baštine, Ivica Matek za iznimna dostignuća u sportu, Dino Mataz za izniman doprinos u promicanju kulture kroz književno i umjetničko djelo te Bosiljka Vudrag za izniman doprinos u području zdravstva.

U ime nagrađenih obratio se vlasnik tvrtke Fructus Krešimir Kostelac.

-Velika je čast obratiti se u ime nagrađenih, a posebno mi je ponos primiti ovu nagradu i veliko hvala gradonačelniku i Gradskom Vijeću na ukazanoj časti. Svima nama ovo je velik motiv da još jače i bolje nastavimo dalje i da zajedno činimo naš grad ljepšim, boljim i posjećenijim – zaključio je Kostelac.

Svečanu sjednicu svojim su nastupima uveličali članovi KUD-a Orahovica i KUD-a Crkvari te polaznici Osnovne glazbene škole Milka Kelemena Slatina, Područnog odjela Orahovica. (www.icv.hr, vg, foto: T. Pančić)