U Kulturni centar Osijek stiže legendarni glumac, pjesnik i glazbenik Rade Šerbedžija

U pratnji svog Zapadnog kolodvora, na krovnoj terasi Kulturnog centra Osijek, 23. svibnja Rade Šerbedžija predstavit će svoj recentni album “Ne okreći se sine”, a posjetitelji će imati priliku čuti poznate pjesme Ostala si uvijek ista, Na nešto me sjeća taj grad, Otkako te ne volim koje su se našle na ovom albumu u novim aranžmanima, ali i stare pjesme i stihove koji su obilježili njegovu dugu karijeru i stekle kultni status.

– Spajanje glazbe i stihova oduvijek je bila specijalnost Rade Šerbedžije, a kad to radi uživo, na sebi svojstven način i u prekrasnom ambijentu naše krovne terase, nesumnjivo će to biti koncert za čisto uživanje i pamćenje- ističu is osječkog Kulturnog centra.

Cijena ulaznice je 140,00 kuna, a prodaja ulaznica je isključivo putem sustava eventim.hr te na prodajnim mjestima Eventima.

