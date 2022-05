U virovitičkoj tvrtki Flora održana edukacija o opasnostima od odbačenih i zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava

U organizaciji Policijske uprave virovitičko-podravske i u suradnji s udrugom HVIDRA Virovitica, danas (četvrtak) je u prostoru tvrtke “Flora” iz Virovitice održano edukativno predavanje djelatnicima ove tvrtke o opasnostima od zaostalih ili odbačenih minsko eksplozivnih sredstava na koje djelatnici Flore još uvijek često nailaze obavljajući svoju osnovnu djelatnost, ali također i o prepoznavanju određenih sredstava i njihovom djelovanju.

-Upravo je to i bio glavni razlog održavanja ovog predavanja kojeg je održao inspektor pirotehničar Branimir Podnar – napomenuo je u vezi s tim načelnik PU virovitičko-podravske Siniša Knežević.

-Naime i sami znamo što može prouzročiti zaostalo ili odbačeno minsko eksplozivno sredstvo. Nažalost, od završetka Domovinskog rata i previše je onih koji su stradali od ovog zla. Iako djelatnici MUP-a već godinama konstantno čiste teren od zaostalih ili odbačenih minsko eksplozivnih sredstava, još treba puno vremena proći da se to do kraja i obavi. Inače Policijska uprava virovitičko-podravska redovno održava takva i slična predavanja, a to će nastaviti i dalje, pogotovo kad se radi o komunalnim i svim ostalim poduzećima koja svoj rad obavljaju na pustarama, šumskim predjelima, smetlištima i drugim napuštenim mjestima gdje se najčešće i odlažu ta sredstva. Oni koji to čine su krajnje nesavjesni građani, pa i ovim putem upućujem apel svima da ako posjeduju takva sredstva, odmah o tome obavijeste najbližu policijsku postaju, a također ako i primijete nešto takvo, da to nikako ne diraju i da nam odmah jave – upozorio je načelnik PU virovitičko-podravske Siniša Knežević.

Predavanju je nazočio i svojim iskustvima u ovoj problematici svjedočio i dragovoljac Domovinskog rata, pukovnik HV-a i predsjednik HVIDRA-e Virovitica Mirko Poljanac.

