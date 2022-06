Biciklistička karavana „Put prijateljstva Vukovar – Ljubljana“ po 18. put prošla kroz Viroviticu

Danas (četvrtak) po 18. put kroz Viroviticu je prošla biciklistička karavana „Put prijateljstva Vukovar – Ljubljana“. Hrvati koji žive u Sloveniji 2003. godine krenuli su na biciklističku karavanu od Vukovara do Ljubljane kako bi pokazali svoju povezanost s domovinom, a nadasve gradom herojem Vukovarom.

Nakon dvogodišnje pauze, zbog pandemije koronavirusa, biciklisti su po 18. put krenuli na svoj put. Jedna od stanica im je bila i Virovitica gdje su ih dočekali zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek-Golinac i pročelnik za društvene djelatnosti Alen Bjelica, u pratnji Gradske glazbe i mažoretkinja.

– Ovdje ćete uvijek biti rado viđeni gosti. Kao i svaki puta do sad želimo vam dobrodošlicu u naš grad, osjećajte se ugodno i veselimo se ponovnom susretu – rekla je Honjek-Golinac.

Na riječima dobrodošlice zahvalio je predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog društva Ljubljana Milan Pavelić.

– Došli smo u, za mene, najljepši grad na svijetu. Ovdje sam rođen. Iako već 50 godina živim izvan ovog grada, kada dođem u Viroviticu uvijek osjećam se uzbuđeno – u emotivnom istupu rekao je Milan Pavelić, kojeg je dočekala i njegova sestra Đurđica Šarić.

Milan Pavelić ove godine Put prijateljstva, zbog lakše ozlijede, nije prošao biciklom, već se vozio u pratećem vozilu, ali je obećao da ćemo ga iduće godine ponovno vidjeti na biciklu.

Nakon izmjene prigodnih poklona, okrijepe i kraćeg odmora, članovi karavane i predstavnici Grada paljenjem lampiona odali su počast poginulim policajcima u Domovinskom ratu na spomen obilježju kraj Policijske uprave virovitičko-podravske.

Potom su sudionici karavane nastavili su svoj put do Đurđevca, gdje će prenoćiti. Drugu dionicu će voziti u petak od Đurđevca do Samobora, gdje je predviđeno iduće noćenje. Treću dionicu voze u subotu do Samobora do Ljubljane.

(www.icv.hr, mš; foto: M. Šolc)