DAN GRADA NAŠICA U nedjelju mnoštvo događanja u sklopu programa proslave

Nedjeljno dopodne, u sklopu obilježavanja Dana grada Našica, od 8 do 11 sati, provedite na Trgu dr. Franje Tuđmana razgledavanjem izložbe oldtimer vozila u organizaciji Oldtimer kluba Našice. Za one sportskog duha, u 9.30 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana započinje Antunovska rekreativna MTB biciklijada od Našica do Crne Klade.

Popodne, od 16 sati, svoje mališane povedite na HAK-ov poligon na 2. Dječju utrku u organizaciji Biciklističkog kluba Našice. A zatim u 19 sati u sjenici na Trgu pogledajte predstavu „Mudra sova i lukava lisica“ u izvedbi Teatra Gavran.

Vikend završite kod ljetne pozornice pokraj dvorca obitelji Pejačević na koncertu pod nazivom „Zaljubi se u trenutak“ na kojem nastupaju Tamburaški orkestar TD „Dora Pejačević“, Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, te solisti i profesori OGŠ Kontesa Dora Našice.

