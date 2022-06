KINO PARK Ovog vikenda pogledajte triler “Polje straha” i animirani film “Loši momci”

Ovog vikenda u virovitičkom kinu PARK pogledajte dvije odlične projekcije. U subotu, 04. lipnja u 19 sati možete pogledati triler “Polje straha”, dok je nedjeljni (05. lipnja) termin od 17 sati rezerviran za animirani film “Loši momci” sinkroniziran na hrvatski jezik.

POLJE STRAHA

Izvorno ime: Escape the Field

Redatelj: Emerson Moore

Žanr: triler

Uloge: Jordan Claire Robbins, Theo Rossi, Tahirah Sharif, Julian Feder, Elena Juatco, Shane West

Trajanje filma: 89 min

Godina: 2022.

Država: SAD

Sadržaj filma: Napeti triler donosi priču o šestero stranaca zarobljenih u polju kukuruza. Dokorica Sam budi se sama usred polja te izgubljena i zbunjena upoznaje Tylera. Njih dvoje se povežu i pokušaju pronaći izlaz iz polja. Neuspješnim pokušajima, sretnu još četvoricu stranaca: vojnika Ryana, Denise, kompjuterskog programera Camerona i studenta Ethana. Polje straha vas odmah suočava s žustrom akcijom! U filmu nećete biti izloženi dugotrajnim uvodom niti nepotrebnim razvojem likova. Polje straha gledatelje odmah baca u vatru i upoznajemo likove i njihovu surovu stvarnost koju proživljavaju već u prvim minutama. Iz navedenog razloga film se uspoređuje s mega popularnom korejskom serijom Squid Game (2021. godina), osim što je ovdje riječ o inačici inspiriranoj romanom Stephena Kinga. Upoznajemo likove i svijet u kojemu žive dok pratimo radnju te to samo pridonosi strahu i zbunjenosti koja publiku drži na rubu sjedala. Prema svjetskom uspjehu serije možemo zaključiti da je to dobra horor formula. Sam glumi Jordan Claire Robbins, tražena i zaposlena glumica koja je u svim hit serijama, a i Tyler će vam sigurno izgledati poznato jer ga glumi Theo Rossi, poznat po svojoj ulozi Juana Carlosa “Juicea” Ortiza iz Sinovi Anarhije (2008. – 2014.). Trebaju li surađivati ili ubiti jedni druge? Ne znajući, odluče da će surađivati i zajedno pronaći izlaz iz polja. Provedu cijelu noć hodajući kroz polje tražeći izlaz ili znak što im je činiti, no nešto im je za petama.

LOŠI MOMCI – SINK

Izvorno ime: The Bad Guys

Redatelj: Pierre Perifel

Žanr: animirani

Uloge: Amar Bukvić, Goran Malus, Filip Juričić, Ivan Glowatzky, Iva Mihalić, Lana Blaće, Ronald Žlabur

Trajanje filma: 100 min

Država: SAD

Sadržaj filma: Šašava ekipa životinja odmetnika ima svoju do sad najizazovniju misiju – postati dobri građani. Nikada nije postojala petorka tako neslavna poput loših momaka. Elegantni džeparoš gosp. Vuk, iskusni obijač sefova gosp. Zmija, majstor prerušavanja gosp. Morski pas, snažan i kratkog fitilja gosp. Pirana i gđica. Tarantula, hackerica britkog jezika koji zovu “Webs”. Nakon godina pljačkanja i haranja najtraženiji kriminalci svijeta su ulovljeni; u zatvoru, u zamjenu za njihovu slobodu Mr. Wolf obećaje da će Loši momci postati dobri, no ovo obećanje on ne namjerava ispuniti. Pod mentorstvom arogantnog, ali jako slatkog zamorca Profesora Marmelata, Loši momci kreću u misiju uvjeriti svijet da su sada uzorni građani, a ne kriminalci. Usred te misije Mr. Wolf počinje sumnjati da ako bude dobar, možda će se ostvariti njegova najveća želja – biti prihvaćen. Kada novi zlikovac dođe u njihov grad hoće li Mr. Wolf moći uvjeriti ostatak ekipe da postanu The Good Guys? Ova akcijska komedija bazirana je New York Times bestseleru. Riječ je o istoimenoj seriji knjiga Loši momci (Bad Guys) Aarona Blabeya, a režiju potpisuje Pierre Perifel. Perifelu je ovo režijski debi u dugometražnom filmu, a njegovo nam ime zvuči poznato zbog rada na filmu Kung Fu Panda (2008).

