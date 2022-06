Martina Šimunija (26) iz Velike Črešnjevice ima najuređeniju okućnicu u općini Pitomača

Hortenzije, vinke, begonije, petunije, pelargonije… samo su neke vrste cvijeća koje krase dvorište Martine Šimunija iz Velike Črešnjevice kojoj je zasluženo pripalo priznanje za Najuređeniju okućnicu u općini Pitomača. Ljubav prema cvijeću gaji još od malih nogu, a u svemu joj pomažu i mama i baka, od kojih je i naslijedila ljubav prema cvijeću.

– U obitelji svi volimo cvijeće i isprva je baka krenula sa sadnjom, pa mama, a onda sam i ja nastavila njihovim stopama, odnosno one su mi i prenijele tu ljubav prema cvijeću i naučile me svemu. Posla zna biti dosta, posebno ljeti. Kada sadimo, napravimo malu radnu akciju i to je brzo gotovo, no svakog dana oko sat i pol utrošimo na zalijevanje – kaže Martina koja najveći dio svojeg slobodnog vremena provodi u dvorištu u kojem ima više od 20 različitih vrsta cvijeća.

– Svake godine sadimo novo cvijeće, osim nekoliko njih koje je višegodišnje. Briga za cvijeće stvarno nije zahtjevna, potrebno je malo ljubavi i volje. Najveća je obaveza svaki dan ga zaliti, otrgnuti suhe dijelove i možda malo očistiti oko njih. Nažalost sav taj trud sada češće unište vremenske neprilike. Npr. jako sunce nam je sada spržilo većinu cvijeća – kaže nam Martina.

No, da se trud isplatio dokazuje priznanje koju je zasluženo dobila u povodu Vidova za Najuređeniju okućnicu u općini Pitomača.

– Ovo nije prvi puta da smo se prijavili. Prije par godina dobili smo zahvalnicu za izniman trud, ali evo konačno smo došli i do ovog priznanja koje zaista puno znači. Ustvari daje ti neki poticaj da i dalje tako nastaviš, a mi ćemo svakako i dalje svoje dvorište uljepšavati prekrasnim cvijećem. Sve što je potrebno za prekrasno dvorište je samo malo dobre volje i ljubavi – za kraj poručuje rekla Martina.

