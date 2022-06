Na Veleučilištu u Virovitici ponovno potpisan jedinstveni „Virovitički model“ sufinanciranja u kojemu sudjeluju Županija, gradovi i općine s područja VPŽ

U prostorijama virovitičkog Veleučilišta danas (ponedjeljak) je održana svečanost potpisivanja sporazuma o sufinanciranju rada Veleučilišta s Virovitičko-podravskom županijom te gradovima i općinama s područja županije, poznatog kao „Virovitički model“. Riječ je o jedinstvenom modelu u Hrvatskoj koji funkcionira već 13 godina, a ove godine ukupni iznos sufinanciranja potpisnika iznosi oko 250 tisuća kuna. Potpisivanju sporazuma su prisustvovali saborski zastupnik Josip Đakić, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Vesna Šerepac, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić te načelnici općina s područja Virovitičko-podravske županije.

Na samom početku sve okupljene pozdravio je domaćin, dekan virovitičkog Veleučilišta Dejan Tubić koji je istaknuo kako se u posljednjih šest mjeseci događaju velike stvari, najveći uspjesi vežu se uz ljude, a onda i uz nove projekte. Osim toga, tu su i nove velike suradnje s realnim sektorom kroz koje, osim što su otvorena nova radna mjesta, studentima su pružene stipendije čiji iznosi premašuju prosječnu hrvatsku plaću. Upravo zbog toga želja je i dalje surađivati s lokalnom i područnom samoupravom kroz „Virovitički model“ kroz koji županija, gradovi i općine sufinanciraju rad Veleučilišta.

– Iznosi financiranja raspoređeni su od 5 do 50 tisuća kuna, ovisno o mogućnostima županije, gradova i općina. Dugi niz godina sredstva su bila ulagana u doktorat,e točnije oko 1,3 milijuna kuna, a rezultat toga je da današnje Veleučilište ima šest doktora znanosti, sedam je pri samom završetku, a očekujemo da 2022. godina bude najplodnija jer imamo najave za tri doktora znanosti – istaknuo je dekan Tubić.

Dodao je kako ovaj model ne pomaže samo u doktoratima već i u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti te primijenjenom radu kolega, tako da Virovitičko-podravska županija stvara dobru priču i kadrove te ulaže u studente kojima je “Znanje na dohvat ruke“.

Zadovoljstvo što je nakon 14 godina rada i postojanja Visoka škola u Virovitici dobila status Veleučilišta nije krio niti saborski zastupnik Josip Đakić, koji je između ostaloga naglasio kako je „Virovitički model“ jedinstven u Hrvatskoj što je rezultat volje, želje i htijenja svih segmenata lokalne samouprave i županije kako bi pomogli u razvoju, napretku i stasanju ustanove iz koje izlazi mladi i obrazovani kadar.

– Taj put bio je trnovit i problematičan u svim segmentima, no upornost, stalni rad, kontinuitet i pomoć svih koji su prepoznali da je visoko obrazovanje u našoj županiji kruna obrazovanja i da bez znanja nema napretka doveo nas je danas ovdje – rekao je saborski zastupnik Đakić te poželio da „Virovitički model“ bude primjer i ostalima kako bi imali visokoobrazovani kadar koji će voditi gospodarstvo i politiku u budućnosti.

Ispred upravnog vijeća Veleučilišta u Virovitici, ali i ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja, potpisivanju sporazuma nazočila je i ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Vesna Šerepac.

– „Virovitički model“ nije samo model financiranja već i model ulaganja u mlade i znanost, ali i u ono što je važno za reći, u vertikalu obrazovanja koje se odvija na području županije, kao i sinergiju Županije sa svim gradovima i općinama, što je itekako prepoznatljivo – izjavila je Šerepac te dodala kako je vrijedno divljenja i hvale sve što je do sada odrađeno.

Izuzetno sretan i ponosan što Virovitičko-podravska županija danas ima jedno ovakvo Veleučilište bio je i župan Igor Andrović.

– Ova sredstva su znak pomoći i simbol zajedništva svih gradova, općina i Županije. Do sada se model pokazao kao vrlo uspješan i vjerujem da ćemo sredstva koja smo danas potpisali i ubuduće koristiti u svrhu obrazovanja studenata s područja županije kako ne bi morali putovati drugdje, već ovdje studirati, a potom se i zaposliti u svojoj županiji – zadovoljno je rekao župan Andrović.

– Promjenom geopolitičke pozicije u cijelome svijetu i njezin odraz na ekonomiju dovodi nas do priprema za četvrtu industrijsku revoluciju, a to znači da je potrebno stvarati visoko obrazovani kadar koji će pratiti gospodarstvo – smatra virovitički gradonačelnik Ivica Kirin koji je u svome govoru pozvao gospodarstvenike da ne čekaju već da mlade ljude zapošljavaju odmah po završetku fakulteta.

Uz gradove i županiju, sufinanciranjem rada Veleučilišta u Virovitici podupiru i općine s područja županije.

– Vidjeli smo danas kako su do sada već odrađene suradnje između Veleučilišta i lokalne zajednice stoga smatram kako i lokalna samouprava ima veliku korist od ovoga sporazuma jer ovdje je struka, znanje, proaktivnost i to moramo iskoristiti u još većem obujmu, a mi smo tu da im dajemo potporu kao i do sada, ako ne i veću – zaključio je načelnik općine Sopje Berislav Androš.

Svečanost potpisivanja sporazuma uveličana je predstavljanjem novog promidžbenog spota Veleučilišta u Virovitici što je također odraz novog smjera kojim Veleučilište ide prema napretku i rastu. Također, svima prisutnima predstavljeni su profesori i asistenti odjela kao i stručne službe Veleučilišta čime je zaokružena priča o „malom krugu velikih ljudi“.

(www.icv.hr, iv, Foto: K. Toplak)