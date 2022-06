Ni iz trećeg pokušaja nije održana 6. sjednica slatinskog Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Damir Jakšić sazvao je za 20. lipnja novi pokušaj održavanja 6. sjednice Gradskog vijeća.

Posljednja, 5. sjednica sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održana je 2. veljače 2022. godine, a prvi pokušaj održavanja 6. sjednice bio je 28. travnja, drugi pokušaj je bio 26. svibnja, kada je predsjednik Jakšić sazvao i treću za 20. lipnja 2022. godine, koja ovaj put nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na ovom, trećem pokušaju od 15 vijećnika odazvalo se tek njih šest (jedna vijećnica SDP-a, jedan vijećnik Fokusa, te četiri vijećnika/ce Domovinskog pokrata, uključujući i predsjednika Jakšića).

Što će biti i kako dalje, upitali smo predsjednika Vijeća Damira Jakšića, koji je pojasnio kako se do novog termina, 23. kolovoza u 18 sati, očekuje mišljenje Ministarstva uprave i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o valjanosti mandata svih vijećnika Gradskog vijeća Grada Slatine, a koje je zatraženo još u travnju ove godine.

– Sada je sve na Ministarstvu uprave koje će donijeti pravorijek. Ili će poslati zatraženi odgovor, odnosno verifikaciju valjanosti mandata gradskih vijećnika te utvrditi mogu li ili ne ispunjavati svoju vijećničku dužnost nakon izglasavanja novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa od 1. siječnja ove godine, ili će nas raspustiti. Što se tiče rada slatinskog Gradskog vijeća, mi smo do sada odradili sve u skladu s Poslovnikom o radu Gradskog vijeća, te drugih opcija nismo imali osim prekida rada 6. sjednice, osobito danas jer uz nazočnost samo šest vijećnika nismo mogli ni započeti s radom – rekao je Jakšić i dodao da ako dođe do raspuštanja slatinskog Gradskog vijeća uslijedit će imenovanje povjerenika te će on zamjenjivati Gradsko vijeće do završetka izbora koji će u tom slučaju biti neizbježni.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)