NOVO U VIROVITICI Priuštite svom psu kraljevske tretmane u novootvorenom salonu za pse Zoe

Ovih dana u Virovitici je na adresi Ivana Gundulića 2, otvoren salon za pse. Svom najdražem četveronošcu ondje možete priuštiti kompletnu brigu i njegu. On to svakako i zaslužuje jer kako kaže dobro poznata izreka: “pas je jedino biće na svijetu koje vas voli više nego što voli sebe”.

Upravo zbog toga, vlasnica ovog novootvorenog obrta, Danijela Horvatinović odlučila je završiti tečaj šišanja i uređivanja pasa i pružiti kućnim ljubimcima mjesto na kojemu će se osjećati kao kraljevi. Za razliku od brojnih drugih salona za uljepšavanje pasa, u Zoe svog „čupavog prijatelja“ ne morate ostavljati samoga na tretmanu već s njim možete ostati kako bi se osjećao sigurnim i uživao u svakom trenutku.

Osim toga, Zoe uistinu pruža kompletnu brigu i njegu pa se tako u ponudi njihovih usluga može pronaći baš sve što jedan pas treba kako bi bio čist, uredan i sretan:

kupanje

šišanje

češljanje

trimanje

rezanje noktiju

higijena ušiju

Sve to dostupno je na adresi Ivana Gundulića 2, iza Medene i to po najpovoljnijim cijenama u gradu, a u povodu otvorenja do kraja lipnja na sve usluge odobravaju popust od 25%!

Zato nazovite na broj 098 900 8907 i zakažite termin svojoj šapici.

ZOE je otvoren svaki radni dan:

Pon 9-17 sati

Uto 11-19 sati

Sri 8-16 sati

Čet 9-17 sati

Pet 12-20 sati

Sub – po dogovoru

(promo)