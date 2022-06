Premijer Plenković na Svečanoj sjednici Županijske skupštine OBŽ: Uloženih 7,2 milijarde eura daje vidljive rezultate Projekta Slavonija, Baranja i Srijem

Dan Osječko-baranjske županije obilježen je danas (četvrtak) Svečanom sjednicom Županijske skupštine održanom u osječkom HNK-u kojoj je nazočio i hrvatski premijer Andrej Plenković sa suradnicima.

Tom je prilikom predsjednik Vlade RH istaknuo kako se u Slavoniji osjeća veliki zamah, entuzijazam i napredak te da su vidljivi rezultati Projekta Slavonija, Baranja i Srijem.

– Vrlo je važno podsjetiti da smo 2016. godine rekli pomoći Slavoniji sad i odmah i zbog toga je pokrenut projekt Slavonija i puni angažman Vlade Republike Hrvatske u suradnji s županijama, gradovima, općinama, ne samo ovdje u Osječko-baranjskoj županiji, 4. izbornoj jedinici nego i 5. izbornoj jedinici, a mislim da se iskorak i napredak vide u svim poljima – naglasio je Plenković.

Podsjetio je kako su u sklopu tog projekta važne investicije išle u poljoprivrednu infrastrukturu, obrazovnu, zdravstvenu, posebice u prometnu infrastrukturu te je do kraja ljeta najavio završetak radova na dionici međunarodnog prometnog 5C koridora, od Osijeka do Belog Manastira, uz obilaznicu kod Belog Manastira.

– Nakon toga se raspisuje natječaj za dionicu do mađarske granice i mi ćemo, istaknuo je, do kraja ovoga mandata imati u potpunosti završenu autocestu koja povezuje hrvatsko- mađarsku granicu s Bosnom i Hercegovinom, do Svilaja- rekao je Plenković istaknuvši kako su sve investicije ulagane kako bi se poboljšali uvjeti življenja na ovom području te pojačao trend ostanka u Hrvatskoj.

– Svjedoci smo da se ovdje do sada govori i povlači 7,2 milijarde eura, praktički 6,5 milijuna eura samo u mandatu naše Vlade – rekao je podsjetivši na još neke kapitalne investicije poput Regionalnog distribucijskog centra voća i povrća koji će dati snažan vjetar u leđa svim poljoprivrednim proizvođačima i njihovom izlasku na domaća i inozemna tržišta.

Premijer je govorio i o završetku strateških ciljeva politike Vlade RH, vezanih uz ulazak Hrvatske u eurozonu, te naglasio kako se usporedno s time ide u ulazak Hrvatske u schengenski prostor.

To su, kako je rekao dvije dublje integracije, s kojima će Hrvatska “u punini biti članica Europske unije”, temeljito umrežena i uključena u bit europskoga projekta, a to su snažna ekonomska unija, sloboda kretanja, jake i čvrste vanjske granice te ravnomjeran regionalni razvoj svih zemalja u EU.

Osvrnuo se i na i energetsku krizu bez presedana, i činjenicu da zbog ruske agresije na Ukrajinu dolazi do nekoliko paketa sankcija i rasta cijena energenata, struje, plina i nafte, “što nas dovodi u situaciju da ponovno reagiramo” rekao je Plenković najavivši tako nove vladine intervencije u cijeni goriva.

(www.icv.hr, tj)