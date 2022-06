Razvojna agencija VIDRA prošle godine u provedbi imala projekte vrijedne 258 milijuna kuna, prijavili nove vrijedne 55 milijuna kuna

Na sjednici Županijske skupštine VPŽ, usvojeno je Izvješće o radu VIDRA-e za 2021. godinu. VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, koja je osnovana 2008., tri godine kasnije proglašena je najboljom razvojnom agencijom u RH. Od 2018. godine su regionalni koordinatori, produžena ruka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od tada obavljaju isključivi poslove javne ovlasti, te poslove od općeg gospodarskog interesa.

– VIDRA aktivno sudjeluje u regionalnom razvoju Virovitičko-podravske županije povećavajući konkurentnost gospodarstva na području VPŽ. VIDRA je danas središnje mjesto u Virovitičko-podravskoj županiji gdje se možete informirati o bespovratnim sredstvima Europske unije, kao i o nacionalnim sredstvima financiranja – naglasila je ravnateljica VIDRA-e Emina Kovač.

Tijekom 2021. godine, VIDRA je u provedbi imala 36 projekata ukupne vrijednosti 258.217.592,75 kuna. Najznačajniji su Centar za kulturu zdravlja – dvorac Janković Cabuna vrijedan više od 56 milijuna kuna, Uređenje Turističko-rekreacijskom centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ vrijedan 81 milijun kuna, „Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje vrijedan 10 milijuna kuna, projekt Doma Borova „Moja kućica, moja slobodica“, kao i projekt izgradnje skele kod naselja Križnica vrijedan gotovo 6 milijuna kuna.

Od navedenog, za 38,89 posto projekata je nositelj Virovitičko-podravska županija. Za četvrtinu su nositelji općine i gradovi, 16,67 posto je njih predškolskih ili školskih institucija. Gledajući vrijednosti, za najveći dio tih projekata, nositelji su jedinice lokalne samouprave, odnosno 48 posto ili 124.424.543,03 kune. Na Virovitičko-podravsku županiju kao nositelja, otpada 35 posto ili 89.303.912,58 kuna.

– Sve ove godine, VIDRA je na raspolaganju svim našim institucijama, poduzetnicima, poljoprivrednicima, iza nje su stotine projekata, ispred njih su nove ideje. Virovitičko-podravska županija godinama je kontinuirano u prvih pet HR županija po povučenim europskim sredstvima po stanovniku jer u sustavu EU fondova ostvarujemo iznimne rezultate. Zahvaljujući europskim sredstvima, pozitivno smo mijenjali, a mijenjamo i nadalje uvjete u kojem živimo, a u tome je nemjerljiva uloga VIDRA-e – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Samo u prošloj godini, VIDRA je prijavila 42 projektna prijedloga ukupne vrijednosti više od 55 milijuna kuna. Izdvajaju se projekti iz sustava “Zaželi” vrijedni više od 7 milijuna kuna za dva grada, tri općine te jednu udrugu koja djeluje na području VPŽ. Za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara prijavljen je projekt STEM For You Too – STEM4U2 vrijedan 7,3 milijuna kuna. Za osiguranje pomoćnika u nastavi „In-in – integracija i inkluzija“ prijavljen je projekt u kojem su partneri iz 19 škola, a vrijedan je 2,3 milijuna kuna. Za poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima Voćin, Špišić Bukovica i Suhopolje prijavljeni su projekti vrijedni više od milijun kuna.

