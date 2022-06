Recidivist pijan i bez vozačke sletio traktorom u putni jarak: Za sve prekršaje koje je skupio prijeti mu do 50.000 kuna kazne

Da ni udarac po džepu, oduzimanje vozačke ni upozorenja ne čine puno u smislu promjene ponašanja vozača, svjedoči jučerašnji (ponedjeljak) primjer u Sedlarici.

Vozač recidivist (46), kojemu je ranije oduzeta vozačka zbog alkohola i problema za volanom, pijan (3.51 promil alkohola u krvi) opet je sjeo za volan i to neregistriranog traktora marke „IMT 539“ te se oko 19 sati vozio Sedlaricom. Vraćajući se kući, uslijed neprilagođene brzine, sletio je u putni jarak, gdje se zaustavio.

Policija je stigla na mjesto događaja i utvrdila kako muškarac nema vozačku jer mu je ranije oduzeta zbog prekršaja te da se nije odazvao na izvanredni liječnički pregled, da traktor kojim je upravljao nije registriran, kao i to da uz sebe nema ni osobnu iskaznicu ni druge dokumente koje svaki vozač mora imati na cesti.

Vozač je, stoji u policijskomn priopćenju na događaj, na vlastiti zahtjev u 21.00 sat od strane djelatnika HMP Pitomača prevezen u OB Virovitica, gdje je utvrđeno da nema vidljivih ozljeda. Materijalna šteta nestručnom procijenom cijeni se na 2.000 kuna.

No, budući da mu ovo nije prvi, već tko zna koji put da pod utjecajem alkohola sjeda za volan i riskira i svoj i tuđi život na cesti, bez vozačke i s neregistriranim vozilom, traktor mu je zbog toga privremeno oduzet, do okončanja postupka. Ujedno, ova nesreća sa sobom povlači i niz drugih prekršaja, pa bi zbog njih na kraju mogao platiti i do 50.000 kuna kazne.

