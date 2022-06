U Virovitici će se 20. kolovoza održati Županijsko natjecanje orača

Natjecanja orača u Virovitičko-podravskoj županiji su tradicija. Održavaju se 18 godina, izuzev pandemijske 2020. i 2021. godine. VPŽ je imala čast da dva puta bude domaćin državnog prvenstva u oranju koja su se 2010. i 2015. održala u općini Suhopolje. Kruna svega je da je iz VPŽ četiri puta iznjedrila državne prvake.

Već duže vremena trener hrvatske oračke reprezentacije je djelatnik Uprave za stručnu podršku i razvoj poljoprivrede VPŽ, Ministarstva poljoprivrede RH Siniša Hrgović iz Vaške koji ujedno obavlja i dužnost zamjenika Udruge orača RH i zamjenika predsjednika Udruge orača VPŽ.

– Unatoč novinama koje dolaze sa zapada i koje su usmjerene na modernizaciju obrade zemlje, u Hrvatskoj je još uvijek najvažnija stavka u poljoprivredi domaća obrada zemljišta, odnosno oranje koje u velikoj većini slučajeva obavljaju imatelji poljoprivrednih površina. Pomak ka kvaliteti oranja dogodio se prije 18 godina kada je na inicijativu novoosnovane Udruge orača VPŽ ustanovljena mogućnost održavanja natjecanja u oranju. Iako je to tada bilo nepoznato, ne samo u našoj županiji, nego i u Hrvatskoj, hrabro se krenulo. Tih prvih godina bilo je vrlo malo natjecatelja, ali svake godine ih je bilo sve više i to ne samo natjecatelja, već i publike od kojih su najveći dio bili poljoprivrednici, ali bilo je i ostalih zainteresiranih posjetitelja. Ne moram ni govoriti da nam je to „dalo krila“ ne samo u smislu natjecanja, nego i u smislu opstanka poljoprivrede jer se tu ipak radi o temelju, tj. obradi poljoprivredne površine koja će u konačnici dati dobar ili loš rezultat plodova – napomenuo je Siniša Hrgović koji se tom prigodom prisjetio teških početaka ove nadasve korisne aktivnosti.

– Da se ne bi zavaravali. Natjecanje u oranju nije izmišljeno samo zbog prestiža i medalja, nego i zbog brže i kvalitetnije obrade tla, a znamo koliko ona znači za uspješnost proizvodnje. Možda je to na početku našim poljoprivrednicima bilo nejasno, ali kako odmiče vrijeme svi su oni ustanovili važnost tehnologije u tom procesu. Ne moram ni napominjati da se za natjecanje u oranju biraju vrlo kvalitetni dvobrazni plugovi koje vuku isto tako kvalitetni traktori. Svaki natjecatelj kreće s namjerom da zemlju obradi što kvalitetnije i što brže, a za to je potrebno znanje, iskustvo u oranju i spretnost, jer plugove se prije ili za vrijeme oranja treba podesiti na optimalne razine. Osim toga važno je ustanoviti vrstu i kvalitetu tla, vremenske uvjete i svoju opremu. Nerijetko se zna desiti da oprema u nekom trenutku zablokira, pa se tu opet traži umješnost natjecatelja da prebrodi taj problem što brže – skrenuo nam je pozornost Siniša Hrgović, agronomski stručnjak koji je osnovnu izobrazbu dobio od svog oca Milenka Hrgovića, državnog prvaka oranja 2014. godine i 25. po uspješnosti na svjetskom prvenstvu orača u Danskoj.

– Nažalost zbog starosti moj se otac prestao baviti natjecateljskim oranjem, kao što je to slučaj i s državnim prvakom Radivojem Rekićem iz Naudovca. Imamo tu još oca i sina Željka i Gorana Šebalja koji su također bili sudionici državnog i svjetskog prvenstva u oranju. Sve to spominjem iz tog razloga da se na taj način naša županija uvrstila u red najvećih hrvatskih županija u smislu natjecanja u oranju. Možda to nije ni čudo jer glasimo kao jedna od vodećih poljoprivrednih županija, ali isto tako i jedna od županija čija je svijest lokalne uprave na najvišoj razini. Upravo našim uspjesima i zalaganjima, ali isto tako i zalaganjima i pomoći VPŽ uspjeli smo u Suhopolju dva puta održati državno prvenstvo u oranju što do sad nije uspjelo niti jednoj županiji u Hrvatskoj – pohvalio je suradnju između Udruge orača i VPŽ Siniša Hrgović, usput istaknuvši i dobru suradnju sa serednjoškolskim ustanovama u Slatini i Pitomači.

– Suradnja je na visokoj razini, kao i svijest djelatnika i učenika koji su shvatili važnost kvalitetnog oranja i svake godine nekog od svojih učenika iznjedre na natjecanje. Uglavnom se to radi o mladim oračima čiji su roditelji također bili natjecatelji u oranju, ali to nije po svaku cijenu i pravilo. Kao i prema drugim stvarima, najvažnija je ljubav, upornost i hrabrost jer baviti se natjecateljskim oranjem znači dodatno izdvajati pozamašna financijska sredstva, ali i svoje vrijeme. Kao i u svemu drugome i u oranju je potrebno puno odricanja i vježbe da bi se postigli neki značajniji rezultati. Županijski, državni ili svjetski prvak, komercijalno gledano nije u rangu neke filmske ili rock zvijezde, ali u krugovima natjecatelja on je u svakom slučaju uzor koji valja dostignuti i osoba koja svake godine letvicu brzog i kvalitetnog oranja pomiče za stupanj više – rekao je Siniša Hrgović koji je kao zamjenik predsjednika Hrvatske oračke udruge i trenera državne reprezentacije bio na mnogim oračkim natjecanjima.

– U natjecateljskom oranju prednjače zapadne zemlje, posebno Velika Britanija gdje se mogu naći najkvalitetniji orači. No to ne treba destimulrati ostale, nego im dati poticaj jer ne radi se tu o nekom nedostižnom vremenu i kvaliteti oranja. Sve se može postići kada se to uistinu želi, a nam je cilj da u Hrvatskoj dobijemo što više mladih orača koji se žele i mogu angažirati ne samo u oračko-sportskom smislu nego i znanju za poljoprivrednu perspektivu. Danas nije dovoljno samo voljeti zemlju, nego treba i puno učiti, raditi, vježbati, sudjelovati na edukativnim predavanjima, seminarima i svemu ostalo. Oranje je također jedan od važnih vidova obrazovanja, a činjenica je da svi oni koji su se natjecali u oranju imaju i svoju besprijekorno obrađenu zemlju te su napredni poljoprivrednici – napomenuo je Siniša Hrgović koji je usput i najavio natjecanje u oranju koje će se u Virovitici održati u kolovozu ove godine.

– Zbog sigurnosnih mjera vezanih za pandemiju koronavirusa, natjecanje u oranju nismo mogli održati u protekle dvije godine, ali s obzirom na sadašnje stanje, natjecanje ćemo održati 20. kolovoza u Virovitici. Prijave za natjecanje su otvorene, a vjerujemo da će odaziv biti dobar. Pobjednik s županijskog natjecanja imat će pravo sudjelovanja državnom natjecanju koje će se ove godine održati u Prelogu – rekao nam je na kraju našeg razgovora Siniša Hrgović.

