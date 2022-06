Virovitičke mažoretkinje pri kraju priprema za Europsko prvenstvo u Zadru na kojem sudjeluje više od 3.000 mažoretkinja iz 16 zemalja

Virovitičke mažoretkinje se dva mjeseca intenzivno pripremaju za nadolazeće Europsko prvenstvo koje se ove godine održava u Zadru od 22. do 26. lipnja, a organizator je Savez mažoretkinja i pom pon timova Hrvatske te Majorette-sport World Federation.

Na Europskom prvenstvu sudjeluju timovi iz 16 zemalja te će se svakodnevno u Sportskom centru Višnjik natjecati više od 3.000 mažoretkinja. Tim Virovitičkih mažoretkinja će predstavljati 22 članice u tri dobna uzrasta: kadetkinje (7 do 10 godina) kojima je ovo ujedno i prvo Europsko prvenstvo, juniorke (11 do 14 godina) te seniorke (15 do 16 godina).

Sudjelovale su na dva državna turnira koji su se održali u veljači i svibnju poslije dvogodišnje stanke zbog pandemije koronavirusa. Svi uzrasti Virovitičkih mažoretkinja i ovog su puta pokazali da na njihov rad pandemija nije utjecala te su se ponovno ‘okitile’ titulama državnih prvakinja u nekoliko kategorija, osvojivši i srebrne te brončane medalje i tako ostvarile kvalifikacije na Europsko prvenstvo u čak 20 kategorija.

Uz toliko veliki broj kvalificiranih koreografija, odlučile su se natjecati u 15 kategorija koje su neumorno dodatno izvježbavale do posljednjeg detalja.

Na Europskom prvenstvu natjecat će se u sljedećim kategorijama:

KADETKINJE

1. mini štap

2. solo pom pon

3. duo pom pon

4. mini pom pon

5. velika formacija štap

JUNIORKE

6. solo štap

7. trio štap

8. solo pom pon

9. trio pom pon

10. mini pom pon

11. mini flag

12. mini mix

SENIORKE

13. solo acrobatic

14. velika formacija pom pon

15. velika formacija mix sa garešničkim mažoretkinjama

-Pripreme za Europsko prvenstvo su bile izuzetno iscrpljujuće, teške i dugotrajne, ali smo većinu treninga završavali sa srećom, a najviše vjerom u sebe i u to da možemo ostvariti izvrsne rezultate. Izuzetno sam ponosna na svaku svoju članicu, a isto tako i na sebe jer u vrlo teškim i napornim treninzima koji ponekad dovedu i do suza, bolova i svih drugih situacija, na kraju pokažemo ono što naš tim čini najvrjednijim, a to je zajedništvo i ljubav prema onome što radimo i tek tada mogu doći svi uspjesi kojima se ponosimo iz natjecanja u natjecanje. Navijajte za nas i budite nam podrška ovih pet dana Europskog prvenstva – poručila je trenerica i predsjednica Virovitičkih mažoretkinja Nataša Kranjec.

