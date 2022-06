Vršnjačko nasilje uvijek aktualno i treba ga prevenirati: Maltretiranje putem društvenih mreža izuzetno je prisutno

Okrugli stol na temu „Vršnjačko nasilje“ održan je danas (petak) u organizaciji Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora.

Skup je održan u Centru Stara pekara u osječkoj Tvrđi, a sudjelovali su stručnjaci koji se sustavno bave ovom problematikom te predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović, saborska zastupnica Romana Nikolić, saborski zastupnik Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić i zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka Jasenka Crnković.

Vršnjačko nasilje uvijek je aktualna tema, istaknuo je Lukić, dodavši kako su u zadnje vrijeme česte izlike roditelja i osoba u odgojno-obrazovnim institucijama koji pokušavaju naći opravdanje da se zbog korone, ratnih i ostalih događanja koja utječe na mentalno zdravlje, između ostalog, događa i vršnjačko nasilje.

– Vršnjačko nasilje nije od jučer niti od prije dvije godine i pojave pandemije. Ono je, nažalost, uvijek bilo zastupljeno i protiv toga se stalno treba boriti, odnosno treba ga prevenirati. U današnje vrijeme je teško odrastati djeci i mladim ljudima, a čini mi se još je teže roditeljima ili skrbnicima sve to skupa voditi, odgajati i izvesti mlade ljude na pravi put. Maltretiranje putem društvenih mreža je izuzetno prisutno i roditelji često kažu da ne znaju kada djeca naprave probleme jer ne znaju što dijete radi na društvenim mrežama. To su teme o kojima treba razgovarati i o kojima treba educirati i roditelje i stručnjake i službe u odgojno-obrazovnim i odgojnim institucijama koji rade svoj posao, no uvijek se može bolje i učinkovitije – poručio je Lukić.

– Na inicijativu kolegice Romane Nikolić organizirali smo Okrugli stol na temu vršnjačkog nasilja, i to u Osijeku gdje imamo izvrsnih stručnjaka s tog područja. Odbor se tim temama bavi već duže vrijeme, a kao što je poznato od 2017. godine imamo i Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Danas se želimo pobliže pozabaviti time kako su pandemijske mjere djelovale na mentalno zdravlje i kako se to odrazilo na vršnjačko nasilje, koga ima sve više. Pitanje je i kako stručne službe i svi odgovorni reagiraju na to, koliko smo se nakon ukidanja protuepidemijskih mjera posvetili svim mjerama da bi našoj djeci, koja su uistinu bila izložena brojnim promjenama u vrlo kratkom vremenu i morali su se tomu prilagođavati, pomogli da sve to čemu su svjedočili i prolazili u protekle dvije godine nekako prevladaju i nastave s normalnim odrastanjem i djetinjstvom – kazala je Vesna Vučemilović.

(www.icv.hr, tj)