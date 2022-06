Završnom priredbom osmaši OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica oprostili se od osnovnoškolskog obrazovanja

I prođe tako još jedna školska godina, još jedna generacija osmaša s osmijehom je mahnula i odlazi dalje u nove životne i obrazovne pobjede. Učenici 8. a, b i c razreda Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica malom svečanosti u društvenoj dvorani škole oprostili su se od osnovnoškolskog obrazovanja, a najbolji su i nagrađeni. Tim povodom sva tri razreda, već tradicionalno, pripremila su videouratke o svom cjelokupnom školovanju u orahovačkoj osnovnoj školi, što je popraćeno s puno smijeha, aplauza, pa čak i vriske, ali i suza, jer jednom si osmaš.

– Naša priča je počela 2014. godine. Na početku smo mislili da je škola isto što i vrtić, jedna velika igraonica. Naše prve učiteljica pomogle su nam da se uozbiljimo, a onda, trčeći hodnicima, došli smo do petog razreda. Taman kada smo se navikli na nove obveze, nastava je postala isprekidana zbog štrajka, a onda i korone i online nastave. To nam je teško palo i ne ponovilo se. Ipak, uz sve to imali smo uz sebe svoje učitelje. Dragi učitelji, znamo da smo dobro istrenirali vaše živce, ali s vaših ćemo satova ponijeti znanje i ono što je još važnije, kada zaboravimo godine i formule, pamtit ćemo vaše dobronamjerne savjeti, šale i smijeh. Hvala ravnateljici, pedagoginji, svim učiteljima i tetama spremačicama ma gdje bile. Hvala vam svima, vjerujemo da smo se pobrinuli da nas ne zaboravite – poručili su u ime osmaša voditelji programa Lora i Tin.

Svečanosti su nazočili gradonačelnik Orahovice Saša Rister, učiteljice i učitelje te ravnateljica škole Maja Škraba, koje je prva i pozdravila svoje osmaše.



– Sigurna sam da su uspjesi ono što će ostati za ovom generacijom. Prije svega moram reći da mi je jako žao što je ovo jedna od generacija koja je morala proći teško razdoblje korone i online nastave, ali mislim da ćete zbog toga biti još čvršći. Lijepo je bilo čuti u vašim videouradcima i recitalima da se prisjetili i zahvalili svima, od učitelja do spremačica u školi i to je jako lijepo od vas. Vjerujem da već imate neke ciljeve za budućnost u životu i želim vam da upravo to i ostvarite. Postanite vrhunski stručnjaci, majstori, učitelji, inženjeri, sve ono što želite, ali prije svega ostanite dobri ljudi, jer nema svrhe biti vrhunski stručnjak ako nisi dobar čovjek. Zato vam želim da ovom društvu pridonesete prije svega kao dobri ljudi – rekla je ravnateljica Škraba, a gradonačelnik Rister potom im je uručio uručio nagrade – knjige koje je Grad osigurao za sve učenike koji su sve razrede prošli s odličnim uspjehom.

Najboljom učenicom škole proglašena je Lea Maričić, koja je uz sve odlične ocjene i velike školske uspjehe još i vrhunska sportašica, odnosno nogometašica i igra za prvoligaša s Drave, ŽNK Osijek.

Nagrađeni su i učenici koji su svojim velikim trudom i radom obogatili javni i društveni život škole, a to su Tena Bukovac i Tin Lenardo.

– Čestitam svim učenicima koji su uspješno završili osnovnoškolsko obrazovanje, a onda naravno i svim učiteljima za ogroman uložen trud i slobodno vrijeme koje su uložili kako bi izveli ove mlade ljude na pravi put. Velika hvala i svim roditeljima koji su svašta morali istrpjeti, ali hrabro su ustrajali želeći učiniti svoju djecu dobrim i uspješnim učenicima, a kasnije ljudima. Ono što želim je da svi ovi mladi ljudi budu uspješni i rade ono što vole, ali da se svi jednoga dana, nakon daljnjeg školovanja i usavršavanja, vrate u Orahovicu, u svoj grad i svojim znanjem ga učine još boljim i uspješnijim – rekao je Rister.

Sve je završilo tradicionalnim zajedničkim fotografiranjem na stepenicama ispred škole niz koje su sišli mladi ljudi i krenuli u daljnju životnu borbu.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)