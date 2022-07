Istok Hrvatske ponovno željeznicom povezan s Dalmacijom: Prvi vlak iz Osijeka s tristotinjak putnika stigao u Split

HŽPP tijekom ljeta uvodi noćne sezonske vlakove na relaciji Osijek/Vinkovci – Bjelovar – Zagreb GK – Split i obrnuto koji će voziti od 1. srpnja do 29. kolovoza, a prvi ovosezonski vlak s osječkog je kolodvora krenuo u petak, 1. srpnja 2022. godine.

Uz predsjednika Uprave HŽPP Željka Ukića ispraćaju su nazočili i zamjenik župana Mato Lukić te zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.

– Zadovoljstvo mi je najaviti novu liniju iz Osijeka i Vinkovaca prema moru, a zadnja takva linija prometovala je još 90-ih godina. Na ovaj način htjeli smo povezati svih pet slavonskih županija s Jadranom, a potaknuti europskom godinom mladih tijekom koje djeca i mladi imaju potpuno besplatan prijevoz, mi također želimo slično omogućiti našim sugrađanima. U Split se stiže u jutarnjim satima, a putnicima su na raspolaganju restoran i vagoni s ležajevima. Budući da smo povezali Austriju, Slovačku, Češku i Budimpeštu s Jadranom željeli smo i za ovaj dio istočne Hrvatske učiniti isto- kazao je redsjednik Uprave HŽPP Željko Ukić.

Zamjenik župana Mato Lukić kazao je da je ovo još jedna lijepa vijest iz Osijeka i Osječko-baranjske županije kad je riječ o prometu.

– Istok Hrvatske ponovno će željeznicom biti povezan s Dalmacijom zahvaljujući čemu će naši sugrađani imati dodatnu mogućnost dolaska do jadranske obale. Put je nešto duži no uz sve osigurane pogodnosti, poput restorana i vagona s ležajevima, on će ipak biti ugodniji – rekao je Lukić.

U vlaku iz Osijeka putnici mogu kupiti kartu za spavaći vagon, vagon s ležajima i vagon sa sjedalima, a u vlaku iz Vinkovaca za vagon s ležajima i vagon sa sjedalima, uz mogućnost prijevoza bicikala na relaciji Vinkovci – Split.

U sastavu vlaka iz Osijeka bit će i vagon-restoran. Vlakovi se u Zagrebu spajaju i nastavljaju vožnju kao jedan vlak do Splita. Putnici mogu putovati i prema Šibeniku, uz presjedanje u Perkoviću. Djeca i učenici u vlaku se prevoze besplatno.

