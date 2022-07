Na adresu Općine Čađavica stiglo priznanje Instituta za javne financije u kojem je transparentnost proračuna Općine ocijenjena peticom

Na adresu Općine Čađavica ovih je dana stiglo priznanje Instituta za javne financije u kojem je transparentnost proračuna Općine Čađavica ocijenjena peticom.

Transparentnost je mjerena brojem objavljenih proračunskih dokumenata na službenim internetskim stranicama županija, gradova i općina u razdoblju od studenog 2021. do travnja 2022., a to su godišnje izvršenje proračuna za 2020., polugodišnje izvršenje proračuna za 2021., prijedlog proračuna za 2022., izglasani proračun za 2022. i proračun za građane za 2022. Budući da se promatrala dostupnost pet proračunskih dokumenata razina ocjene kretala se od 0 do 5.

– Ova petica ne pokazuje samo rad načelnika, nego cijele Općinske uprave. Zahvaljujem svima koji su, svako na svoj način, pridonijeli ovaj najvišoj ocjeni Instituta za javne financije. Osim toga, petica je lijep ”poklon” za Petrovo, Dan općine koji ovih dana obilježavamo- istaknuo je načelnik Općine čađavica Mirko Rončević.

(www.icv.hr, adf; foto: D. Fišli)