Nakon dužeg vremena ponovno s radom krenuli mali vatrogasci DVD-a Orahovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Orahovica nakon dužeg vremena ponovno je pokrenulo rad s najmlađim dobnim skupinama, odnosno sa školom vatrogastva koju društvo naziva ”Mali vatrogasci”. U proteklih dva mjeseca odrađeno je nekoliko probnih treninga, a prije nekoliko dana krenulo se s ozbiljnim radom. Trenutno radi oko 15-ak malih vatrogasaca, a njihov voditelj je dugogodišnji vatrogasac Boris Broš.

– Unazad nekoliko godina sve nas je malo poremetilo, prvo se dogodila smjena generacije pa zatim koronavirus i ta naša škola vatrogastva se osipala. No, mi koji godinama radimo s djecom nismo odustali, konstantno smo na sastancima ustrajali da se škola ponovno pokrene i evo uspjeli smo. Već na prvi poziv odazvalo se preko 20 djece, a sada na ovom prvom ozbiljnom treningu bilo ih je 15-ak u uzrastu od 6 do 12 godina, a uskoro bi trebali krenuti i s mladeži dakle od 12 do 16 godina. Za sada smo ih upoznali s opremom vatrogasaca, pokazali vozila i odradili one prve osnovne treninge rušenja mete pomoću brentače i sada idemo na nove vježbe – kaže Broš.

Posebno sretan dobrim odazivom djece na vatrogasne treninge je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić.

– Kada sam prihvatio ulogu predsjednika DVD-a moj osnovni cilj je bio rad s djecom i što veći broj djece u društvu tako da me ovo oduševljava. Hvala roditeljima koji su se odazvali na naš poziv koji je i dalje otvoren za sve koji žele biti mali vatrogasci. U rujnu ćemo ponovno organizirati Dan otvorenih vrata namijenjen isključivo djeci kojoj želimo pokazati svu ljepotu i vrijednost vatrogasnog poziva – zaključio je Pezić.

(www.icv.hr, vg)