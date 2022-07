Obitelj Peček iz Čačinaca pobjednik je natječaja za najljepšu okućnicu općine: Rad u prirodi i s prirodom moj je spas od svakodnevice

Malo kraljevstvo prirode i zelenila, iz kojeg god kuta pogledaš ne znaš gdje je ljepše. Bio bi to najkraći opis okućnice obitelji Peček u Čačincima koja iako se nalazi uz samu Podravsku magistralu, odiše ljepotom, čistoćom zraka i posebno vidljivom ljudskom ljubavlju prema svakoj biljci.

Mirko i supruga mu Marijana dobitnici su nagrade za najljepšu okućnicu općine Čačinci na ovogodišnjem netom završenom natječaju što je više nego zasluženo. Preko stotinu vrsta biljaka i drveća, a sve ima svoj smisao, sve je posloženo kako treba, s osjećajem i ljubavlju.

– Ja zapravo živim uz drveće i biljke jer sam po struci šumar, ali od malena sam privržen uz prirodu tako da sve ovo što radim kao hobi je zapravo dio mene i mog života. Današnju okućnicu smo supruga ja i počeli uređivati po povratku sa studija kada smo počeli raditi u Čačincima i Orahovici i tako godinu po godinu ponešto novo i eto sada uživamo u ”plodovima” svog rada, ali i velike želje da sve uredimo – započinje Mirko Peček te kaže kako u svom malom arboretumu ima preko 100 vrsta biljaka i drveća i svaka treba svoju pažnju i brigu.

– Briga je cjelogodišnja, jer naravno ne cvate i ne raste sve u isto vrijeme, zapravo cijelu sezonu u dvorištu imamo cvijeća. Redovna je tu košnja, zalijevanje, posebno sada kada su vrućine velike. U našem dvorištu ima stabala, grmova, trajnica i kompletno to formiranje traje godinama. Npr. stabla su stara preko 20 godina i oni su bili ono prvo što sam posadio i prema njima smo radili raspored cijelog dvorišta. Tako imamo veliki tulipanovac, orah, javor, kavkasku jelu, bijelu i roza magnoliju, brezu, japansku jabuku, tu su tuje i pačempresi, liburnum i još puno toga plus jako puno vrsta cvijeća što u samom dvorištu što na balkonima. Meni su posebno dragi holander i ruža koji su stari preko 30 godina i to je još moja pokojna majka sadila kada se počela rađati ideja za ovako što. Cijelo ovo vrijeme obje te biljke su se uspjele sačuvati čak i kada smo stavljali ploče u dvorište, nismo ih micali i ostale su neokrznute– nastavlja Mirko da kaže kako mu je drago da je njihov trud i rad prepoznat na ovom natječaju, ali posebno poziva sve sumještane da uljepšavaju svoja dvorišta.

– Čovjeku laska kada dobije ovakvo priznanje, ali drago mi je prije svega za naše mjesto i općinu jer ipak kada ljudi prolaze Podravskom magistralom pa vide da u Čačincima ima lijepih dvorišta i samo mjesto dobije na važnosti. Ima u Čačincima i u cijeloj općini jako lijepih okućnica, svatko uredi onoliko koliko i kako može i to treba cijeniti. Zato ja pozivam sve svoje sumještane da se okuraže i prijave, evo ove godine je ocjenjivala doista vrhunska struka i uz to što dođu, pogledaju i kažu svoje mišljenje sve to ima i savjetodavni karakter što je jako važno i korisno – kaže Mirko Peček te posebno naglašava kako u cijeloj brizi oko dvorišta sudjeluje kompletna obitelj.

– Ponajviše radimo supruga Marijana i ja, ali uvijek uskoče kćerka Mirta koja je sad trenutno na studiju i sin Mislav. Svatko radi po nešto, svatko daje komadić sebe u ovu našu lijepu prirodnu priču i to je zapravo najveće bogatstvo svega – zaključuje Peček.

