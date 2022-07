Šestero mladih iz Velike Črešnjevice prijavilo vlastiti projekt: Kroz VAMOS organiziraju niz aktivnosti za djecu sa svog područja

Da na mladima svijet ostaje dokazuje i upornost mladih iz Velike Črešnjevice, odnosno Petre i Tonija Tudića, Jelene Šimunije, Maje Rengel, Filipa i Luke Strunjak koji su projekt pod nazivom „Velike aktivnosti mladih ohrabruju svijest – VAMOS!“ prijavili na natječaj Europskih snaga solidarnosti kako bi u svojem mjestu stvorili i ostavili nešto za buduće naraštaje te dodatno ujedinili zajednicu.

Cijela priča koja je službeno započela u lipnju, započela je sasvim slučajno jednim sponzoriranim oglasom na društvenoj mreži koja je zaintrigirala Petru da se prijavi na edukaciju koju su tada nudile Europske snage solidarnosti (ESS) kako bi saznala o čemu se točno radi. Sakupivši ekipu i ideje, razradili plan i svoj volonterski projekt prijavili na ESS namijenjen unaprjeđenju malih zajednica.

– Prokomentirali smo kako ustvari i nemamo aktivnosti ni za mlade, niti za nas malo starije u malim sredinama. Ako i želiš biti dio bilokakvih aktivnosti tijekom slobodnog vremena moraš ići ili u Pitomaču ili u Viroviticu. Polako smo počeli skupljati ideje, razmišljati koje aktivnosti bi mogli provoditi te ispitali ima li interesa djece i roditelja za tim. Tako je išla jedna ideja za drugom, počeli smo pisati projektni prijedlog i nekako se to posložilo samo od sebe – kaže nam Petra T. koja je ujedno i glavni nositelj projekta, odnosno zakonski zastupnik.

Raznim aktivnostima koje provode, žele pružiti mogućnost da aktivnosti budu dostupne svima, odnosno djeci i mladima omogućiti aktivniji društveni život, pozitivan razvoj osobnih interesa i vještina, osnažiti pozitivnu sliku djece i mladih o sebi, ojačati grupnu koheziju među korisnicima, ali i sumještanima te pobuditi interes za organizacijom vlastitih aktivnosti i druženja neformalnog karaktera.

– Cilj projekta je promicanje pozitivnog razvoja kod djece i mladih kroz uključivanje u aktivnosti slobodnog vremena kroz ljetne mjesece. Odnosno cilj je doći do djece u ruralnim sredinama koja nemaju mogućnosti sudjelovati u sličnim aktivnostima ili im je sudjelovanje ograničeno ili otežano zbog udaljenosti – kaže Petra te dodaje kako na projektu sudjeluju i volonteri Antonio Vidović, Ana Kološ, Igor Tišljar, Marko Strunjak, Sanela Hasanac Vidović i Robert Veličan, aktivnostima se priključuju i brojni mještani i pomažu im. Mentor na projektu im je Mario Rengel.

– S obzirom na to da živimo u ruralnoj sredini želimo djeci također omogućiti proizvode koji su tu iz naše sredine pa recimo umjesto da jedu grickalice gledamo da im kupimo razno voće i povrće, prirodne sokove i slično, od lokalnih proizvođača – kaže Maja.

Također, naglasak su stavili na razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina djece i mladih, na njihovo pozicioniranje i aktivno sudjelovanje u zajednici te na poštivanju različitosti. Tako će tijekom ljeta provoditi četiri grupe aktivnosti: sportsko-rekreativne, društveno-kreativne, ekološke i socijalizacijske aktivnosti.

– Kroz projekt provodimo sportske aktivnosti u vidu turnira odbojke, nogometa, badmintona i slično. Socijalizacijske radionice su grupne radionice na temu slike o samom sebi, samopoštovanju, jakim stranama, prijateljstvu, primjerenom ponašanju i slično. Ekološke radionice se odnose na intenzivno uređenje cijelog okruženja škole i društvenog doma. Tako u planu imamo očistiti staro dječje igralište i napraviti klupe, stolove, urediti jednu prostoriju gdje će se djeca moći družiti. Također ćemo imati i one zabavnije aktivnosti kao što su movie night i game night, kvizovi i slično. Uglavnom imamo od tri do četiri aktivnosti mjesečno, ali imamo i tri velike aktivnosti od kojih smo dvije već odradili, a to su turnir u odbojci na pijesku i igre za djecu i mlade – kaže Petra T., a Toni se nadovezuje kako su imali odličan odaziv.

– Kada je bio turnir u odbojci na pijesku, koji je bio prva velika aktivnost, ljudi su stvarno vidjeli da smo se potrudili i podržali su nas. Cilj svega je ustvari da se djeca druže i da kvalitetno provedu vrijeme te da uz to nešto i nauče, a ne samo da su na mobitelima, laptopima, nego da se aktivno uključe u zajednicu – kaže Toni T.

Pri završetku projekta, ističu, očekuju poboljšanje u svim spektrima koje su proveli tijekom projekta.

– Biti će dovoljno da čak i onaj manji dio zajednice koji i je aktivniji, koji ima želju i motivaciju, da nastavi tim nekim stopama – kaže Petra, na koju se nadovezuje Maja R.

– Želja nam je da se djeca nastave okupljati. Zaista je danas rijetko vidjeti djecu okupljenu u igri, kako smo to mi radili dok smo bili djeca. Želimo na ovaj način vratiti tu slogu i zajedništvo – dodaje Maja.

A da se njihov trud i isplati dokazuju i pozitivne reakcije sumještana, kao i ljudi iz okolnih sela.

– Najveću podršku imamo od saborske zastupnice Vesne Bedeković, ali isto tako i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić i predsjednik Općinskog vijeća Rikard Bakan su nam uvijek tu, kao i Virovitičko-podravska županija. Podršku imamo i od Vatrogasne zajednice općine Pitomača, jer na kraju krajeva svi smo mi vatrogasci od malena – kaže nam Petra.

(www.icv.hr, ib, Foto: M. Rengel)