Studenti FOI-ja osmislili rješenja za pametna parking mjesta i predviđanje temperature zraka

Rješavanje problema iz prakse u IT tvrtkama za studente varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike nije novost – primjena je to učenja temeljenog na radu i rješavanju problemskih zadataka, koje FOI primjenjuje u sklopu svoje redovite nastave već nekoliko godina. No za ove dvije grupe studenata, varaždinska IT tvrtka Mobilisis osmislila je dva vrlo zahtjevna problemska zadatka sa stvarnom primjenom na komercijalnom tržištu. Skupina od četvero studenata osmislila je pametno rješenje za parkirna mjesta na području grada Dubrovnika, dok je druga četvorka uspješno realizirala projekt predviđanja temperature zraka koristeći tehnologiju pametnih temperaturnih štapova.

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu prepoznat je kao institucija koja educira visokokvalificirane IT djelatnike za brzorastuću IT industriju. Suradnja FOI-ja i IT tvrtki je temelj nastavnih programa Fakulteta, kao i uključivanje stručnjaka iz prakse u revidiranje i provedbu studijskih programa. Sve veći je broj tvrtki i predmeta FOI-ja na kojima se primjenjuje učenje temeljeno na radu – eng. work based learning.

Jedna od više tvrtki koje su se uključile u nastavu kroz WBL je i varaždinska tvrtka Mobilisis, koja zapošljava pretežito FOI-jevce i s kojom Fakultet ima dugogodišnju suradnju. Work based learning model rada temelji se na osmišljavanju stvarnih problemskih zadataka koje, uz mentoriranje profesionalaca i fakultetskih nastavnika, rješavaju studenti i za to ostvaruju određen broj ECTS bodova i formiraju svoju predmetnu ocjenu.

Uz posredstvo Centra za podršku studentima i razvoj karijera FOI-ja i projekta Study4Career voditeljice doc. dr. sc. Katarine Pažur Aničić, koji brine o ranom razvoju karijera studenata te Laboratorija za primijenjeno softversko inženjerstvo voditelja izv. prof. dr. sc. Zlatka Stapića, na FOI-ju su predstavljena dva studentska rješenja visoke primjene na komercijalnom tržištu – izrađena je web aplikacija za parkirna mjesta u Dubrovniku te izrađen sustav predikcije okvirnih temperatura zraka uz korištenje pametnih temperaturnih štapova. Studenti su svojim rješenjima ponudili odgovor na problemske zadatke koje im je zadao Mobilisis.

APLIKACIJA ZA PAMETNA PARKIRNA MJESTA U DUBROVNIKU

WBL projekt parkirnih mjesta izradili su u okviru predmeta Programsko inženjerstvo na 3. godini preddiplomskog studija Informacijski i poslovni sustavi studenti Ivan Ercegovac, Grgo Penava i Noel Zagorščak uz mentorstvo Ivana Pojera, Senior Software Engineera & Team Leada u Mobilisisu i izv. prof. dr. sc. Zlatka Stapića. Cilj projekta bio je izrada web aplikacije koja omogućuje prikaz parkirnih mjesta i njihovih svojstava te interpretira trendove i popunjenost parkirnih mjesta u gradu Dubrovniku. Projekt je osebujan i zanimljiv zbog neobičnog plana grada i povećane potražnje za parkirnim mjestima za vrijeme turističke sezone. Njegova je primjena visokokomercijalna, obzirom na to da ova tvrtka za globalno tržište osmišljava kompletna rješenja za nadzor i naplatu parkiranja korištenjem pametne tehnologije.

STROJNIM UČENJEM DO PREDVIĐANJA TEMPERATURE ZRAKA

U okviru istog kolegija, WBL projekt pametnih temperaturnih štapova izradili su studenti Lucija Čulum, Ana Šarić, Andreja Trivić i Mislav Žnidarec uz mentorstvo Zlatka Gaterniga, Senior Software Engineera iz Mobilisisa i izv. prof. dr. sc. Zlatka Stapića. Cilj projekta bila je predikcija okvirnih temperatura za buduća 24 sata na temelju podataka koji su se prikupljali pomoću pametnih temperaturnih štapova. Za realizaciju ciljeva korišteno je strojno učenje – popularna i aktualna grana računalne znanosti koja, uz razvoj programskih proizvoda, čini jedan od temelja FOI-jevih informatičkih studija.

Studenti su na svojim rješenjima marljivo radili tijekom cijelog semestra, a to im je, ističu i sami, bio jedan od zahtjevnijih projekata u okviru redovne nastave tijekom preddiplomskog studija. Prezentacijom gotovih rješenja pred mentorima i dekanicom Fakulteta prof. dr. sc. Ninom Begičević Ređep te drugim zainteresiranim studentima i profesorima Fakulteta, zaokružili su svoje teorijsko i praktično znanje, temeljeno na modelu učenja kroz rad. Za svoj uspjeh dobili su i pohvale mentora iz Mobilisisa, ali i profesora Stapića koji je ih je istaknuo kao najbolji primjer realizacije WBL projekata na preddiplomskoj razini studija do sada. (promo)