U susretu punom preokreta Dinamo došao do pobjede te se nakon 11 godina vratio u društvo županijskih prvoligaša

Dinamo iz Kapela Dvora na uzvratni susret kvalifikacija za popunu 1. županijske lige u Novu Bukovicu doputovao je s kapitalom od dva zgoditka, dok u redovima domaćeg Zrinskog zbog tri žuta kartona nisu mogli istrčati standardni prvotimci Tomislav Kurtić i Mihael Topolovec.

Na samom početku utakmice prednost gostujućeg sastava mogla je biti povećana i postati gotovo nedostižna. U trećoj minuti domaća obrana napravila je prekršaj nad Mirkom Iličićem u kaznenom prostoru. Sudac Nikola Kristić pokazao je na bijelu točku, loptu je uzeo prvi strijelac gostujuće momčadi Stjepan Rajnović, ali je visoko prepucao domaća vrata.

Nakon toga gosti kao da su ušli u crnu rupu. Domaća momčad agresivnom igrom pritisnula je gostujuće nogometaše gotovo u šesnaesterac. U dva navrata se tresla greda gostujućeg vratara Antuna Ponikvara, obrana je bila nesigurna, a zgoditak je “visio u zraku”.

U 16. minuti nakon proboja s boka iskusni igrač Zrinskog Danijel Podmanicki iz gužve pogađa gostujuću mrežu. Samo tri minute kasnije udarcem s dvadesetak metara Božo Rivić postiže drugi zgoditak za Zrinski. U gledalištu je zavladalo oduševljenje, dostignuti je zaostatak iz Kapela Dvora i gosti su “bili na konopcima”.

Međutim odličnom Mirku Iličiću bila je dovoljna samo jedna minuta da nakon brze kontre postigne zgoditak za Dinamo. Nakon još dvije minute igre u jednoj gužvi pred domaćim vratima lopta se nezgodno odbila od leđa domaćeg vratara Benjamina Jozinga i završila ju mrežu za 2:2.

Gosti sve više preuzimaju konce igre u svoje ruke i dominiraju terenom. Plod takove igre bio je zgoditak Renea Prugovečkog u 41. minuti za gostujuću prednost 3:2 s kojom se otišlo na odmor.

Sudac Nikola Kristić bez većih problema smiro je “čarke” među igračima u 30. minuti “nagradivši” najrječitije Domagoja Pavlića u domaćim i Antuna Ponikvara u gostujućim redovima žutim kartonima.

U drugom dijelu intenzitet igre se malo primirio. Najveću prigodu imao je Mirko Iličić kada se u 62. minuti našao sam pred domaćim vratarom Jozingom, ali je pogodio vratnicu. Domaći su u nekoliko navrata pokušali doći do trećeg zgoditka, ali bez uspjeha.

Posljednjim zviždukom suca Nikole Kristića počela je proslava gostujućih igrača i navijača, čiji se klub nakon 11 godina vratio u društvo županijskih prvoligaša.

– Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi i prolasku u 1. županijsku ligu. Dečki su u ove dvije utakmice bili bolji, a mi nismo prošli bez ispaljenog metka. Žao mi je što dva ključna igrača, Kurtić i Topolovec, nisu mogla igrati zbog žutih kartona. S njima bi utakmica bila puno sadržajnija. Danas smo igrali malo otvorenije, dok su se gosti povukli, utakmica je bila lijepa za publiku, a s pojačanim sastavom u idućoj sezoni cilj nam je ulazak u 1. županijsku ligu. Ovo nam je bila mogućnost ranije ulaska, ali nismo uspjeli. Nismo bili pravi u prvoj utakmici i to je razlog našeg neiskorištavanja te prilike- rezimirao je trener Zrinskog Jovica Beneš.

Gostujući trener Andrejas Černeli, usprkos pobjedi i proslavi, bio je hladne glave.

– Na početku kod kaznenog udarca naš najbolji strijelac očito nije bio koncentriran. Ne mogu mu ništa zamjeriti, jer su nas njegovi zgodici i doveli do ovoga. Ekipa je pala u nekakav šok. Gubili smo 2:0, ali hvala Bogu i njima vratili, smo se i došli do pobjede. Vraćamo se u 1. županijsku ligu. Idemo dalje ostvariti pozitivan rezultat. Za to se trebamo pojačati, nešto smo već realizirali. Dovest ćemo tri – četiri igrača i krećemo u nove pobjede. Neki igrači su nam otišli i zahvaljujem im se na dosadašnjoj igri za Dinamo- ispričao je trener Dinama Andrejas Černeli.

Zrinski Nova Bukovica – Dinamo Kapela Dvor 2:3

Igrač utakmice: Mirko Iličić

(www.icv.hr, mš, foto: A.F. Youssef, M. Šolc)