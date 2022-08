Istinska slavonska priča na prekrasnim Čačinačkim ribnjacima: Posjetitelji na tradicionalnoj “Ribičkoj noći” uživali u ribljim delicijama i zvukovima tamburice

U ovim teškima vrućinama ‘svi bježe na more’, kažu da je bolje, more možda ima sve, ali nema Slavoniju, nema taj osmijeh jednostavnosti, taj zvuk tamburice koji prati svaki zalazak sunca. A Čačinci imaju svoje ‘more’, svoje prekrasne ribnjake koji svakim danom postaju sve više tražena turistička lokacija, mjesto gdje svatko uživa. U tom jedinstvenom ambijentu vrele ljetne večeri održana je tradicionalna i prepoznatljiva čačinačka Ribička noć – noć, može se slobodno reći, Slavonije u malom.

S jedne strane dimi se iz kotla fiš-paprikaš i miriše šaran s rašlji, a s druge se krčkaju kukuruzi i peku langošice. ‘Mravinjak’ je krenuo, ljudi dolaze sa svih strana, iz svih mjesta i gradova, a dočekani su raširenih ruku dobrodošlice načelnika Alena Jurenca i direktorice Turističkog ureda Ane Marunice.

-Već dugi niz godina pripremamo ovu manifestaciju i mogu reći da sam presretan što je svake godine sve bolja i sadržajnija i što sve više ljudi dolazi. Ovakav odaziv ljudi i sve pripremljeno i odrađeno je dokaz da je ova manifestacija odavno prerasla razinu naše općine, postaje regionalna manifestacija i zaista smo jako ponosni. Posebno me veseli što je ovaj ambijent na našim ribnjacima prepoznat, jer već do sada smo uložili dosta truda u uređenje, a lokalitet je jako blizu samog mjesta Čačinci. No, čačinački ribnjaci kriju ogroman potencijal i vjerujem da ćemo u perspektivi sigurno naći rješenja koja će biti trajnog karaktera i dati novu dimenziju ovoj lokaciji – rekao je načelnik Jurenac.

I onda kako kažu, nije u Slavoniji to to, ako nema tamburice. Trznule su žice izravno iz čokanja jer zasvirao je odlični Tamburaški sastav Čokanj koji je zabavljao mnoštvo nazočnih do duboko u noć. Treba svakako izdvojiti ogroman trud Športsko ribolovnog društva “Klen” Čačinci koji su ‘svoje dvorište’ maksimalno uredili i pripremali riblje delicije na najbolji mogući način, zatim Kulturno-umjetničko društvo Čačinci koje je pripremilo vrhunske lanogošice – lepinje i sve druge koji su se uključili i dali dio sebe u ovu prelijepu priču, a sve to pod ‘dirigentskom palicom’ Ane Marunice koja je scenarij ponovno odradila do savršenstva.

-Reći ću samo da sam jako sretna, srce mi je puno što je ova ideja Ribičke noći postala predivna stvarnost i što svi ovdje uživaju. Hvala od srca svima koji su nam pomogli, Općini i načelniku na ogromnoj podršci i evo, ovo samo Čačinci mogu – zaključila je Marunica.

Uz zalazak sunca i zrake koje su se razlijevale po vodi čačinačkih ribnjaka, zaorila se pjesma, ona prava slavonska i odnijela poruku ove jedinstvene čačinačke noći, nadaleko i naširoko.

