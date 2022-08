Osijek stiže u Orahovicu: Papuk nakon lutrije jedanaesteraca izbacio Pamićev Karlovac, Jurica Šantić pogodio za veliku pobjedu Mandićeve momčadi

Danas (srijeda) je u Orahovici odigrana utakmica pretkola Supersport Hrvatskog nogometnog kupa između domaćeg Papuka Osječko 1664 i također trećeligaša Karlovca. Tristotinjak ljubitelja nogometa natiskalo se na dvije tribine stadiona i žestoko bodrili svoje ljubimce, a sudio je mladi Oliver Romić iz Osijeka. Krenulo je ispitivanjem snaga koje je trajalo dobrih dvadesetak minuta, a prva sporna situacija dogodila se u 32. minuti kada je mladi Matej Rukavina probio desnu stranu, ušao u kazneni prostor, no sustigao ga ja branič gostiju i u građenju pogodio Rukavinu laktom. Sudac je ostao “nijem”, a Rukavina je završio na šivanju usnice u KBC-u Osijek, a umjesto njega ušao je Matajia.

Do kraja poluvremena Papuk je bio nadomak vodstvu. Vratković je izborio slobodan udarac s desne strane iskosa, odlično je ubacio Podboj, a u petercu izvrsno skočio Mimić, no lopta je “fijuknula” tik pokraj desne vratnice. U drugom dijelu momčad Zorana Mandića je izgledala puno bolje, no niti s jedne ni druge strane nije bilo prigoda sve do 58. minute kada je kapetan Bušljeta uzeo jednu loptu na sredini terena i gurnuo prema Špoljariću koji se sjurio u kazneni prostor, pada, no Romić niti ovoga puta nije ništa pokazao. S druge strane pokušavali su udarcima Paracki, Medinski i Trešnjić no sve je to završavalo ili u rukama Mahačeka ili u bloku odličnih Papukovih stopera Čavića i Šantića.

Do kraja utakmice ostalo je 0:0 i igrali su se produžeci u kojima je vidno pala igra gostiju, a trener Mandić je izmjenama osvježio momčad i držao čvrsti blok te koristio svaku pogrešku gostiju za opasan kontranapad. Ipak, i nakon dodatnih 30 minuta završilo je bez pogodaka i krenula je lutrija jedanaesteraca. Prvi je loptu namjestio Vratković i sigurno pogodio donji desni kut, odmah zatim poravnao je Paracki također sigurnim udarcem. Drugi Papukov izvođač bio je Borna Mimić koji precizno pogađa isti vratarev kut, a potom je precizan i Medynskyy Na 3:2 povećava topovskim udarcem Marin Zdelar, a onda euforija domaćih jer je Ivan Matiazh loptu poslao visoko preko gola. No, slavlje je kratko trajalo jer odmah zatim Dijanešić pogodio gredu i opet je sve bilo na nuli. Loptu je potom namjestio Trešnjić no njegova je lopta okrznula desnu vratnicu s vanjske strane i izašla, a treba reći da je Mahaček pogodio kut. Za veliku pobjedu loptu je na bijelu točku namjestio Jurica Šantić i smireno poslao vratara u jednu, a loptu u drugu stranu i 300-injak ljudi se podiglo na noge, Papuk Osječko 1664 je konačno preskočio tu prvu famoznu stepenicu Kupa.

Trener Zoran Mandić bio je raspoložen nakon utakmice.

– Bila je to odlična, čvrsta utakmica prava muška utakmica i trebalo je izdržati 120 minuta u visokom ritmu. Ovo nam je ukupno šesta utakmica u kolovozu. Svaka čast dečkima, kapa im do poda, ne znam jednostavno što bih rekao, presretan sam – rekao je kroz suze Mandić.

Trener Karlovca Igor Pamić bio je iznimno razočaran igrom i pristupom svoje momčadi.

– Imali smo inicijativu većim dijelom susreta, no nismo bili dobri prema naprijed. Ja sam riskirao s činjenicom da sam ostavio 5 standardnih prvotimaca u Karlovcu i to me koštalo danas. Rekao bih da nismo imali pameti materijalizirati solidnu igru, a moram reći da su neki moji igrači u utakmicu ušli i malo bahato za što ja preuzimam punu odgovornost. S druge strane , moram čestitati domaćim igračima Papuka koji su fantastično odigrali drugo poluvrijeme i kompletne produžetke i zasluženo na kraju slavili i ja im želim puno sreće u nastavku ovog natjecanja, neka uživaju u ovom prolasku i pokušaju proći i dalje. Moram reći da me Papuk iznenadio jako dobrom organizacijom igre i tu čestitam kolegi Mandiću koji radi odličan posao – rekao je Pamić.

Papuk već zna i sljedećeg protivnika, 19. listopada u Orahovicu dolazi prvoligaš s Drave, momčad Osijeka. (www.icv.hr, vg)