ROKOVO 2022. Ugostiteljskim objektima dozvoljeno izvođenje žive glazbe za vrijeme proslave Dana grada Virovitice

Ususret obilježavanju Dana grada Virovitice – Rokova, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin donio je Odluku o dozvoli izvođenja žive glazbe za ugostiteljske objekte.

S obzirom na pristigle zahtjeve vezane za predstojeće manifestacije za obilježavanje Dana grada Virovitice – Rokova, ugostiteljskim objektima iz skupine “Restorani” i “Barovi” dozvoljeno je izvođenje žive glazbe za pet dana i to od 12. do 16. kolovoza do 24:00 sata.

Ugostitelji moraju voditi brigu da za vrijeme trajanja programa na glavnoj pozornici glazba s terasa njihovih objekata ne ometa izvođenje programa. Iz tog razloga, za vrijeme trajanja programa na pozornici, zabranjuje se izvođenje žive glazbe s terasa ugostiteljskih objekata koje su na udaljenosti do 50 metara od pozornice. Također, ugostitelji moraju voditi brigu da razina izvođenje žive glazbe ne smije biti veća od provedenih mjera za zaštitu od buke.

(virovitica.hr, foto: ilustracija, M. Rođak)