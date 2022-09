1. ŽNL Patrik Fotez zaustavio pobjednički niz momčadi iz Kapela Dvora, Lukačani zabili Rezovčanima pet komada, Četekovčani minimalno slavili protiv Dolčana

Prvu utakmicu petog kola 1. županijske nogometne lige na stadionu Kurija u Kapela Dvoru odigrali su Bratstvo iz Gornjeg Bazja i Podravac iz Sopja.

Gosti su doputovali s devet igrača, što je domaćoj momčadi olakšalo put do pobjede. Prvi dio završio je rezultatom 8:0. Pet zgoditaka postigao je Dario Godeč, dva puta gostujuću mrežu pogodio je Kristijan Mrazović, a jednom je precizan bio Josip Čoklo.

U drugom dijelu domaća momčad do 60. minute postigla je još tri pogotka. Dvostruki strijelac bio je Vedran Bajivić, a jedom je mrežu Tomislava Tomaševića pogodio Leo Hokman. U 60. minuti prekinuta je utakmica jer su gosti zbog ozljeda ostali sa samo šest igrača u polju. Igru su napustili Ivan Mandić, Luka Mikić i Mateo Varga.

Bratstvo – Podravac 11:0

Igrač utakmice: Dario Godeč

Nogometaši Rezovca su se nadali da u susretu s Lukačem 05 mogu doći do novih bodova, međutim, Mateo Nemčec u sedmoj minuti koristi jednu pogrešku domaće obrane i dovodi Lukač 05 do početne prednosti. Do odlaska na odmor gosti su bili ‘nemilosrdni’, postigli su još tri zgoditka. Još dva puta domaću mrežu je pogodio Mateo Nemčec, a jednom je precizan bio Josip Šoštar.

Nakon osam minuta igre u drugom dijelu i mladi Luka Skupnjak pogodio je mrežu domaćeg vratara Nikole Pleše. Četiri minute kasnije Marino Grizelj postigao je prvi zgoditak za Rezovac, a u 82. minuti Mateo Tomić postavio je konačni rezultat 5:2 za Lukač 05.

Rezovac – Lukač 05 2:5

Igrač utakmice: Mateo Nemčec

Trener Borove Mile Grdić pred susret s Crncem raspolagao je sa samo 11 igrača. Borova je povela u 29. minuti zgoditkom Drage Kozlingera. U posljednjih dvadesetak minuta trojica domaćih igrača: Mateo Gegić, Ivan Jugović i Zlatko Osmanović zbog ozljeda nisu mogli nastaviti igru. To koriste gosti i postižu četiri zgoditka i dolaze do pobjede 4:1.

Zgoditke za pobjedničku momčad postigli su Zvonimir Kovačić u 60. minuti, Tilen Marić u 75. te Joakim Tomić u 76. i 80. minuti. Momčad Crnca do prvih ovosezonskih bodova došla je nakon odlaska trenera Darka Krsnika, a Crnčane je s klupe vodio predsjednik Dragan Pavoković.

Borova – Crnac 1:4

Igrač utakmice: Joakim Tomić

Dinamo iz Kapela Dvora, koji je prošlo kolo izbio na vodeću poziciju na tablici, nakon četiri uzastopne pobjede, na svom terenu remizirao je sa Slavonijom iz Sladojevaca, koja sve više pokazuje svoju snagu. Dinamovci su poveli na svojoj Kuriji u 23. minuti, kada je Hrvoje Đurašević glavom svladao gostujućeg vratara Ivicu Tropšeka. Domaća momčad imala je terensku inicijativu, ali su gosti brzim kontrama često ugrožavali domaćeg čuvara mreže Roberta Bunjevca.

Igralo se otvoreno i napadački. U 60. minuti, zbog drugog žutog kartona, teren je morao napustiti igrač Slavonije Zlatko Miler. Niti s igračem manje momčad trenera Mile Pokopčića nije odustajal od svoje igre, što im se isplatilo u 86. minuti, kada je Patrik Fotez uspio pogoditi domaću mrežu za 1:1. Preostalo je premalo vremena za promjenu rezultata, iako su obje momčadi pokušale doći do pobjede. U žaru igre u drugoj minuti sudačke nadoknade došlo je do obostranog koškanja igrača, što je autoritarni sudac Mario Lončar primirio žutim kartonima. Na kraju su gosti zajedno sa svojim navijačima bakljadom proslavili vrijedan bod.

-Mi smo dobro otvorili utakmicu. S igračem više igrali smo slabije. Pojedinci se moraju uozbiljiti i igrati puno bolje. Na kraju moramo biti zadovoljni i s jednim bodom. Pokušat ćemo izgubljeno nadoknaditi na gostovanju u Zdencima – pomalo razočaran rezimirao je trener Dinama Andrejas Černeli.

U gostujućim redovima bili su zadovoljni postignutim rezultatom.

-U pauzi smo se dogovorili da ćemo u drugom dijelu ići na presing što je rezultiralo izjednačenjem. Konačno smo počeli igrati nogomet – rekao je trener Slavonije Mile Pokopčić.

Dinamo – Slavonija 1:1

Igrač utakmice: Patrik Fotez

Dinamo je na svom terenu u Četekovcu odlično otvorio utakmicu s DOŠK-om iz Dolaca. U prvom dijelu poveli su zgodicima Goroslava Rukavine iz igre u 27. i Mateja Dorinke iz slobodnog udarca u 31. minuti. Domaću prednost na 3:0 povećao je gostujući igrač Danijel Šalković, koji je udarac Marinka Jaklića preusmjerio u svoju mrežu u 64. minuti.

U nastavku su se domaći nogometaši malo opustili što koriste gosti te zgodicima Matije Zemana u 79. i Marina Velića u 82. minuti približavaju domaćim nogometašima na samo zgoditak zaostatka. Do kraja su domaći nogometaši ipak uspjeli sačuvati pobjedu i tri boda s kojma ostaju u samom vrhu tablice.

Dinamo – DOŠK 3:2

Igrač utakmice: Marinko Jaklić

Momčad Mikleuša povela je na svom terenu u susretu s Mladosti iz Miljevaca zgoditkom kapetana Tomislav Gibera s bijele točke u 28. minuti. Dvije minute kasnije Mikleuš je ostao sa samo deset igrača, jer je crveni karton dobio Josip Jančić.

Igrač manje nije bio prepreka da u drugom dijelu domaća momčad postigne još dva zgoditka i upiše uvjerljivu pobjedu od 3:0. Prvo je iz igre bio precizan Leon Kokoška u 69. minuti, a priču je zaključio Tomislav Giber u 74. minuti svojim drugim zgoditkom, ponovno iz kaznenog udarca.

Mikleuš – Mladost 3:0

Igrač utakmice: Leon Kokoška

Više o derbiju kola odigranom u Čačincima, u kojem je gostujuća Sloga iz Zdenaca svladala domaću Mladost s 3:1, možete pročitati OVDJE.

