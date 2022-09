3. ŽNL Bušetina 1947. do pobjede u velikom susjedskom derbiju, Stara Brezovica i Omladinac remizirali u utakmici s osam pogodaka: Miholjac i dalje stopostotan, Vaška slavila u Orešcu

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 3. kola u 3. županijskim nogometnim ligama.

3. ŽNL ZAPAD

Omladinac i nakon tri odigrane utakmice drži vodeću poziciju, iako su u posljednjem kolu u efikasnom susretu remizirali s nogometašima Stare Brezovice. Nakon pola sata igre gledatelji su vidjeli prvi pogodak, gostujućeg vratara matirao je Stjepan Brođanac, a prednost domaće momčadi povisio je Matej Čađavčan osam minuta kasnije. Omladinac je do odlaska na odmor uspio prepoloviti zaostatak, a strijelac je bio Valentino Cik. Ivan Bistrović i Valentino Cik preokrenuli su susret do 68. minute, gosti iz Korije vodili su 3:2, no 15 minuta prije kraja stvari na početak vraća Leon Viljevac. U posljednjoj dionici utakmice vidjeli smo još dva pogotka. Prvo je Marko Korenički poentirao za 3:4 šest minuta prije kraja, dok je konačan rezultat utakmice postavio Brođanac u 88. svojim drugim zgoditkom, ovog puta iz kaznenog udarca.

Još efikasnija bila je utakmica u Dugom Selu Lukačkom gdje je Sloga dočekala Kladare. Ronald Jagica doveo je domaću momčad u prednost nakon svega dvije minute, no do odlaska na odmor Kladare su okrenule golovima Antuna Hodaka i Martina Šubića. Svega deset minuta igre u nastavku bilo je dovoljno Jagici i Igoru Praji da vrate prednost na stranu Sloge, Jagica je trećim zgoditkom povisio na 4:2, dok se za peti pogodak pobrinuo Tomislav Suhanek. Antun Hodak smanjio je iz kaznenog udarca na 5:3, Šubić je vratio neizvjesnost u susret u 72. minuti, no Sloga je do isteka 90. minute postigla još dva zgoditka. Jagica je postigao četvrti, a Prajo drugi pogodak.

Zanimljivo je bilo i u Bušetini gdje su se susreli Bušetina 1947. i ŠN Graničar Bušetina. Ivan Mikolčić i Leon Široki pobrinuli su se za prednost domaćina na poluvremenu, u nastavku su izjednačili Alen Fučkar i Fran Galeković, a odluka o pobjedniku ‘pala’ je u 79. minuti. Strijelac za pobjedu Bušetine 1947. bio je Ante Hruza.

U posljednjem susretu snage su odmjerili Otrovanec i rušanski Napredak. Gosti su s dva brza zgoditka Luke Domokuša imali 2:0 nakon 11 minuta, no Otrovanec je do kraja utakmice postigao četiri zgoditka i upisao sigurnu pobjedu. Dva zgoditka postigao je Marko Živko, a po jednog Selvir Gjanić i Marino Dikšić. Dodajmo kako je domaća momčad završetak utakmice dočekala s 10 igrača budući da je isključen Mario Radelić u 70. minuti.

Rezultati 3. kola: Stara Brezovica – Omladinac Korija 4:4, Sloga Dugo Selo – Kladare 7:4, Bušetina 1947. – ŠN Graničar Bušetina 3:2, Otrovanec – Napredak Rušani 4:2.

3. ŽNL ISTOK

Roberto Lukinić doveo je Orešac u prednost nakon pet minuta igre u susretu protiv Vaške, no gosti su u konačnici upisali uvjerljivu pobjedu. Strijelci za Vašku bili su Toni Brezović, Manuel Vincek, Dejan Janže, Dragan Ružić i Nenad Matišić, dok je i drugi pogodak domaće momčadi postigao Lukinić.

Do treće pobjede stigao je Miholjac, ovog puta protiv Meljana. Nakon prvog poluvremena imali su prednost rezultatom 3:0 dvama golovima Gorana Kizivata i pogotkom Bojana Dmitrovića, a Dmitrović je pogodio i za 4:0 u 76. minuti, dok su do kraja utakmice pobjedu domaće momčadi ublažili Dinko Pandur i Alen Marović.

Rezultati 3. kola: Orešac – Vaška 2:5, Miholjac – Meljani 4:2.

(www.icv.hr, mra)